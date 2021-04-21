Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України «видається малоймовірним» – ICG

Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України «видається малоймовірним», попри скупчення російських танків на кордоні. Такого висновку дійшли аналітики Міжнародної кризової групи (ICG).

«Чисельність та розташування військ, хоч і викликають занепокоєння, не відповідають шаблону вторгнення. Це свідчить, таке нарощування може стати основою для протистояння, за якого Україна має обирати між стриманістю перед обличчям регулярних провокацій та діями у відповідь, які Москва може використати як виправдання для подальшої ескалації», – йдеться в матеріалі ICG.

Росія наполягає, що це скупчення військ є нічим іншим, як тренуванням. Проте розгортання Москвою десантників у підконтрольному їй Криму та створення базового табору у Воронежі, що за п’ять годин їзди від східного кордону України – це не прості кадрові перестановки, пишуть дослідники.

Кремль, ймовірно, намагається залякати Україну нарощенням військової міці на кордоні та риторикою про захист «російських громадян», яким сам же нещодавно і видав російські паспорти. Міжнародна кризова група припускає, метою є змусити Київ піти на поступки щодо непідконтрольних їй територій Донбасу та не протидіяти гібридним силам, коли ті шукатимуть тактичних переваг на вже захопленій частині Донбасу.

«Хоча новий форпост у Воронежі виглядає тимчасовим, із потеплінням війська можуть залишатися там принаймні до російсько-білоруських навчань, запланованих на вересень. Кремль може сподіватися, що відповіді Заходу на розгортання знову продемонструють, що, незважаючи на всю риторику, жодна західна держава не прийде на допомогу Україні, якщо їй загрожуватиме ескалація військової загрози», – йдеться в матеріалі.

Ще одна версія аналітиків ICG – Росія в такий спосіб намагається шантажувати не Україну, а Захід, і пильно зважає на те, як країни реагують на її дії поблизу українського кордону.

Загалом, Міжнародна кризова група не має однозначної відповіді, чим є накопичення російських військ. Росія поки надсилає «змішані сигнали».

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.