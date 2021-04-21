Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо укомплектування Збройних сил України резервістами за рішеннями голови держави.

Верховна Рада ухвалила цей закон з ініціативи президента 30 березня 2021 року, повідомила пресслужба голови держави.

За повідомленням, документ удосконалює вимоги щодо комплектування ЗСУ та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації.

«Це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці», – заявили в пресслужбі.

Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

«Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме верховний головнокомандувач ЗСУ за поданням головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо», – йдеться в повідомленні.

Також закон передбачає реформу військкоматів і збільшує штрафи за ухилення від призову.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв’ю «Голосу Америки» заявив, що завдяки згаданому закону ЗСУ зможуть «у найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати».

За його словами, йдеться резервістів, які звільнилися зі Збройних сил протягом останніх років війни, які мають дуже серйозний досвід бойових дій».

Хомчак додав: «не йдеться про те, що завтра все населення піде до війська».