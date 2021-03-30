Верховна Рада підтримала реформу військкоматів та збільшила штрафи за ухилення від призову

Верховна Рада підтримала реформу військкоматів. Закон підтримали 256 народних депутатів.

Згідно з документом, військові комісаріати перейменовують у «територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».

Закон також передбачає створення нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, перегляд адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Наразі порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу тягнуть за собою накладення штрафу від 85 до 119 гривень.

Повторне вчинення порушення протягом року, а також вчинення такого порушення в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1 700 гривень.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію накладатимуть штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Для посадових осіб штраф становитиме від 3 400 до 5 100 гривень. Наразі штрафи становлять від 170 до 510 гривень для громадян і від 510 до 1 700 гривень для посадовців.

За повторне порушення громадян штрафуватимуть за 3 400 – 5 100 гривень, а посадовців на 5 100 – 8 500 гривень.

Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення матимуь право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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