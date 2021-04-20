Росія додатково розмістила винищувачі Су-30 в окупованому Криму – The Wall Street Journal

Супутникові знімки окупованого Росією Криму, зроблені американською компанією Maxar Technologies у період із 27 березня до 16 квітня, свідчать, що Росія впродовж цього періоду додатково розмістила на півострові винищувачі Су-30, повідомило 20 квітня видання The Wall Street Journal.

«Інші російські військові підрозділи на Кримському півострові включають повітряно-десантні війська, мотострілецькі та бронетанкові підрозділи, штурмові вертольоти, димогенератори, розвідувальні безпілотники, глушильне обладнання та військовий госпіталь, засвідчують фотознімки. Ці сили та розміщення літаків Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 та Су-24 в інших місцях регіону, які також зображені на фотографіях, посилили політичний тиск Москви щодо України, говорять чинні та колишні чиновники», – ідеться в статті «Супутникові знімки показують, що Росія посилює розгортання на українському кордоні».

Колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав після аналізу фотографій сказав, що російські сили не готові до негайного удару, але Москва має безліч опцій для військових дій.

Минулого тижня аналогічну оцінку дав у сенатському комітеті з питань розвідки директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, російське розгортання «може стати основою для обмеженого військового вторгнення».

Натомість керівник аналітичного центру Potomac Foundation Філіп Карбер, який відвідував зону бойових дій на Донбасі, вважає, що «це не демонстрація». «Це підготовка до великого наступу. Я не прогнозую нападу, але впродовж двох тижнів це буде опція на розсуд росіян», – наголосив він.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

Водночас колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України (у 2014-19 роках) Олександр Турчинов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що концентрація російських військ біля кордону з Україною зараз є «значно меншою», ніж була в 2014 році.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.