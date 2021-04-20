Зеленський публічно запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня оприлюднив у соціальних мережах відеоролик, у якому запропонував російському лідерові Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де триває війна».

Зеленський відзначив, що під час зустрічі радників лідерів «нормандського формату» пролунала пропозиція провести засідання на лінії розмежування на Донбасі, щоб «максимально зрозуміти ситуацію».

«Я щомісяця там буваю. Пане Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна», – наголосив Зеленський.

Раніше 20 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі повідомила, що за підсумками сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки вдалося досягти певного прогресу в переговорах «у питаннях узгодження доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року».

Українська сторона висловила сподівання, що на наступне засідання ТКГ на рівні голів делегацій 28 квітня документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті.

Про те, що робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) зі врегулювання ситуації на Донбасі 20 квітня проведе позачергове екстрене засідання стало відомо напередодні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.