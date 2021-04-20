Через застосування бойовиками на Донбасі заборонених мін ПОМ-2 відкрито кримінальне провадження – ОГП

Донецька обласна прокуратура розпочато кримінальне провадження за фактом «порушення окупаційними військами РФ законів та звичаїв війни» у зв’язку із застосуванням заборонених мін ПОМ-2, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 та 19 квітня 2021 року представники НЗФ РФ за допомогою безпілотного літального апарату скинули заборонені нормами міжнародного гуманітарного права міни ПОМ-2 поблизу КПВВ «Майорське» та на території житлового сектору села Зайцеве Донецької області. Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року, а також додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів», – йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначили, що встановлені бойовиками міни вчасно виявили та знешкодили військовослужбовці.

Раніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з 13 по 19 квітня на Донбасі було виявлено два випадки мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2.

13 квітня – у безпосередній близькості до КПВВ «Майорськ», а другий – у населеному пункті Зайцеве.

«19 квітня в нічний час російські окупанти за допомогою БПЛА скинули міни у житловому секторі, прекрасно розуміючи, що військових там немає. На щастя, цього разу обійшлося без жертв», – розповіли у штабі.

За даними українських військових, останнім часом підтримувані Росією бойовики все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості.

«При цьому в якості засобів доставки найманці найчастіше використовують БПЛА та спеціально переоснащені гранати ПГ-7, тим самим наражаючи на небезпеку не лише військовослужбовців Збройних сил України, а також, що особливо цинічно – місцеве населення. З початку поточного року Українською стороною СЦКК зафіксовано 8 випадків застосування російськими найманцями мін ПОМ-2», – повідомили у штабі.

Бойовики на своїх ресурсах зазвичай заперечують будь-яку причетність до мінування цивільних об’єктів.

Військові пояснюють, що міни ПОМ-2 неможливо знешкодити без вибуху, вони встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацювання чутливих датчиків цілі.