Підгрупа ТКГ з безпеки проведе екстрене засідання 20 квітня

Робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) зі врегулювання ситуації на Донбасі 20 квітня проведе позачергове екстрене засідання.

На засіданні, яке почнеться о 10:00, мають опрацювати «конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню» на Донбасі, повідомила напередодні українська делегація в ТКГ.

19 квітня відбулося засідання політичних радників лідерів «нормандської четвірки», де Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Метою зустрічі було обговорення запропонованих у листопаді 2020 року Францією та Німеччиною так званих «кластерів» для реалізації Мінських угод, а також виконання домовленостей лідерів держав від 9 грудня 2019 року про відкриття КПВВ на Донбасі, обмін «усіх на всіх», допуск міжнародних гуманітарних місій на території ОРДЛО та припинення вогню.

Як повідомили ввечері 19 квітня в Офісі президента України, під час зустрічі німецька сторона запропонувала узгодити звернення політичних радників лідерів «нормандської четвірки» про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року.

За повідомленням, радники закликали представників Тристоронньої контактної групи працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню. А українська сторона запропонувала, що у разі наявності загиблих у результаті обстрілів робоча група ТКГ із питань безпеки має збиратися протягом 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від цього.

Серед інших пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню Єрмак озвучив також більш сувору відповідальність за снайперські обстріли. Відповідні пропозиції української сторони cформовані і будуть представлені координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ послу Яшару Халіту Чевіку під час засідання підгрупи, заявили в ОП.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.