Донецьк готується до війни? Що відбувається в окупованому місті

До чого готують Донецьк? Цього тижня вікна адмінбудівель в підконтрольному бойовикам місті обклали мішками з піском. Місцеві жителі задаються питанням: що це – страх або нагнітання паніки. І тим не менше залишати свої будинки не збираються навіть у випадку повномасштабної війни. Ексклюзивний матеріал від Донбас.Реалії – як зараз живе і про що говорить окупований Донецьк?

Донецьк. Вулиця Стратонавтів. Селище Жовтневе. Це прифронтовий район міста. Тут, на відміну від центральних вулиць – людей небагато. Та й цілих будинків - теж. Звідси – до передової буквально – рукою подати.

«До Пісок 6 кілометрів по дорозі, а напряму приблизно», – вказує у напрямку передової місцевий мешканець.

Колись багатолюдне шахтарське селище – за роки бойових дій перетворилось на порожню околицю. І зараз тут знову майже щодня чути обстріли.

«Ще в березні почали, а з квітня ще сильніше. Вчора таке було – аж вікна дрижали. Кожен день стріляють», – розповідає жінка.

Місцеві розповідають, за останні кілька років затишшя - багато людей повернулися до своїх квартир, а тепер, через постійні обстріли, знову бояться початку активних боїв.

«Боюся повернення того, що було в 2014-2016 роках. Всі напружені, все в напрузі. Тому що давно вже не було чутно цього і знову ось почалося все це», – каже місцева жителька.

Але навіть якщо війна почнеться в повну силу, їхати не збираються.

«А люди вже звикли. Навіть діти звикли. А що робити», – каже чоловік.

«А куди їхати? В місто? Квартири подорожчали в місті, кожен живе з копійки. Що я буду робити? В підвалу буду спускатися. Я сама з Білорусії – мені нікуди їхати. Мене ніде не чекають. До своїх добре тільки їздити в гості, сидіти за одним столом і пити горілку. В підвал буду спускатися. Що буде, те буде» – розмірковує жінка.

В інших районах Донецька - теж не спокійно. А от в центрі міста панує інша атмосфера. Тут не часто почуєш канонаду обстрілів і тут на запитання «чи боїтеся ви, що почнуться бої» – відповідають трохи по-іншому.

«Побоювань немає, почнеться, значить почнеться. Повинно ж це закінчитися колись якимось чином», – каже мешканець Донецька.

«Мені байдуже, чесно кажучи. Вже за 7 років все приїлося і вже б хоч якесь вирішення було б. Нехай буде...», – додає інший.

Залишати свої домівки жителі Донецька не збираються навіть у випадку повномасштабної війни.

«Ми люди літні, ми залишимося в місті з чоловіком. Вже в 2014-му це проходили, діти роз'їхалися, постаралися якось, щоб нам було спокійніше, а ми дивилися за квартирами. Ми не кинемо», – каже жінка.

«Мені тікати нікуди. У селі була мама, на материковій Україні, вже немає. Будинок проданий. У бомбосховище. В принципі, з 2014-го року я пам'ятаю куди бігти. А якщо зненацька, то просто лягаєш в коридорі», – розповідає місцева мешканка.

Що стосується обстановки в місті в цілому, то так звана «МНС» почала проводити перевірки роботи систем оповіщення населення. І буквально нещодавно в усіх районах звучали сирени. У соцмережах пишуть, що дітей в школі почали вчити збирати «тривожні валізки». Ми теж запитали місцевих, чи запасаються вони необхідним на випадок загострення ситуації у місті.

«Документи, яка ще «тривожна валізка»? Все інше - з собою ношу», – каже чоловік.

«Чоловікові пропонувала, кажу так і так, ось міряються силами, давай щось робити, як в 14-му році, була зібрана, звичайно, валізка. А він у мене скептик, каже, що нічого не буде», – розповідає жінка.

«Документи, тому що потім їх не відновити, так що про всяк випадок так», – каже інша.

Військової техніки, кажуть місцеві, на вулицях Донецька не видно. У той же час, в місцевих пабліках з'явилася інформація про те, що окупаційна влада угруповання «ДНР» вивозить архівні документи з установ Донецька і Горлівки. Крім того, працівникам – видають трудові книжки на руки. А вікна будівлі так званої міськадміністрації в Донецьку – обклали мішками з піском. Місцеві також пишуть, що цього тижня мішки привозили і до інших так званих відомств бойовиків.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: