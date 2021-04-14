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14 квітня 2021, Київ 08:12
Донбас

ЗСУ стверджують, що снайпер біля Шумів стріляв з позиції, яку не можна обстрілювати у відповідь

Військовий російських гібридних сил на спостережному пункті

Україна звинувачує російські гібридні сили на Донбасі у використанні гуманітарних об’єктів для облаштування позицій та точок ведення вогню. Цього разу мова йде про насосну станцію неподалік від села Шуми. За версією ЗСУ, саме звідти вівся вогонь, що призвів до загибелі чотирьох військових 26 березня 2021 року. Натомість раніше угруповання «ЛДНР» неодноразово звинувачували ЗСУ в обстрілі іншої насосної станцій, що забезпечує водою цивільне населення.

12 квітня 2021 року одна з бригад Збройних сил України оприлюднила відео з розвідувального безпілотника. На ньому зафіксована насосна станція на південний схід від селища Шуми. За твердженням військових, зі станції вівся снайперський вогонь по українських військових, унаслідок чого були загиблі та поранені.

У повідомленні наголошується на тому, що об’єкти, подібні до насосної станції, не можна використовувати як військові, і це є порушенням міжнародного права. Тут йдеться про Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

Ось ця водонасосна станція та укріплення угруповань біля неї на супутникових знімках:

Прив'язка до населених пунктів Горлівка та Торецьк. Місце розташування станції виділене червоним
Прив'язка до населених пунктів Горлівка та Торецьк. Місце розташування станції виділене червоним
Червоним виділена насосна станція. Синя лінія – приблизний край позицій ЗСУ у Шумах. Між ними близько 700 метрів.
Червоним виділена насосна станція. Синя лінія – приблизний край позицій ЗСУ у Шумах. Між ними близько 700 метрів.
Максимальне збільшення зображення насосної станції на супутникових знімках. Добре видно траншеї біля неї, які ймовірно є укріпленнями незаконних збройних формувань
Максимальне збільшення зображення насосної станції на супутникових знімках. Добре видно траншеї біля неї, які ймовірно є укріпленнями незаконних збройних формувань

До позицій ЗСУ від насосної станції менше кілометра.

З початку війни сторони нерідко звинувачують одна одну в обстрілі водопостачальної інфраструктури на Донбасі. Вся вона належить до каналу Сіверський Донець-Донбас.

До таких насосних станцій, як біля Шумів, належить Василівська станція біля Ясинуватої. Російські ЗМІ повідомляли про обстріл «району насосної станції».

Повідомлення російських ЗМІ, що спираються на заяви гібридних адміністрацій в ОРДЛО
Повідомлення російських ЗМІ, що спираються на заяви гібридних адміністрацій в ОРДЛО

Про її обстріл йдеться і в офіційних повідомленнях України.

Голова Донецької обласної адміністрації перераховує населені пункти, водопостачання яких залежить від неї
Голова Донецької обласної адміністрації перераховує населені пункти, водопостачання яких залежить від неї

Але найбільш відомий подібний об’єкт – Донецька фільтрувальна станція (ДФС). Вона розташована на лінії вогню. Обидві сторони весь час звинувачують одна одну в обстрілі не тільки станції, що забезпечує водою Донецьк, Ясинувату та Авдіївку, але й ремонтних бригад, які виїжджають на ліквідацію пошкоджень. Ось тут, наприклад, повідомлення про обстріл автобуса з працівниками.

А на цьому відео Моніторингової місії ОБСЄ зафіксований момент потрапляння снаряда у будівлю ДФС.

Але у ситуації біля Шумів вперше мова йде про розміщення позицій та ведення бойових дій саме з насосної станції. Справа у тому, що ведення вогню у відповідь по ній може позбавити водопостачання велику кількість населення регіону. Це буде прямим порушення звичаїв ведення війни.

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