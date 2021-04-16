16 апреля в медиа неподконтрольной правительствучасти Донбасса сообщали, что украинские войска нанесли мощный удар по оккупированной Ясиноватой. Там ссылались на несколько комментариев жителей запада Донецка и города Ясиноватая, которые писали, что слышали очень мощный – как по меркам 2021 года – «прилет»​. Но есть основания полагать, что снаряд лег вовсе не на оккупированной территории. А, наоборот, на украинских позициях.

«Всем — в укрытие! Враг применяет артиллерию и танки: ВСУ обстреляли западные окраины Донецка и Ясиноватую» – один из пятничных заголовков в медиа. Писали, что: «Ясиноватский район ощутил мощный взрыв. Взрывная волна сотрясла дома. Жесть полная. Дымов и пожарищ не наблюдается. Укры кинули вакуумный снаряд издалека? Военные сказали, что укропы методом подрыва взрыхляют грунт и роют окопы в стороне Авдеевской промзоны. Ясиноватая вся подпрыгнула».

Удар по гражданским – частое обвинение оккупационных администраций в адрес украинских войск, особенно же – в последний месяц, когда боевики объявляют жителям ОРДЛО, что Киев якобы готовит наступление.

Но два источника Радио Донбасс.Реалии, находившиеся в это время в северной части Донецка, сказали, что мощного взрыва не слышали. Собственно, никакого не слышали. Причем, бои на западных окраинах Донецка сейчас происходят все чаще, и люди обычно отлично фиксируют для себя даже относительно тихие виды орудий. Например, вечером в пятницу завязался очередной бой в районе Донецкого аэропорта, и он был слышен в этой части города.

Мы просмотрели городские паблики в соцсетях. Комментариев об этом немного. Разрыв явно не произошел в самом городе, так как ни одного свидетельства о месте прилета нету – то есть люди только слышали или ощутили взрыв, но никто не видел.

А вот на слух, если верить географии юзеров, удар ощутили в Ясиноватой и соседних населенных пунктах:

– Ясиноватая – мощный – нихохо себе

– Только что прогремел увесистый прилет. Куда, пока не известно​

– Ого грохнуло. Сигналки завыли. Путиловка(это Донецк – ред.)

– Макеевка, восточный. Тряхнуло дом.

– Горловка услышала

– Даже в Иловайске слышно было

Ясиноватая – город-спутник Денецка, примыкает к нему к северу, с запада же граничит с Авдеевкой, которая подконтрольна правительству Украины. Зона между Ясиноватой и Авдеевкой – это крупная автомобильная развязка и авдеевская промзона: и то, и другое изрешетчено боевыми действиями за семь лет.

А вот такой взрыв прозвучал утром 16 апреля на авдеевской промзоне. На этом видео нет привязки к местности, но, во-первых, автор канала постоянно снимает именно жизнь Авдеевки, а во-вторых, журналисту Радио Донбасс.Реалии, который побывал на позициях днем 16 апреля, военные подтвердили, что удар действительно был – до 9 утра:

Могли ли его слышать в Ясиноватой? Учитывая, что неплохо слышно было всей Авдеевке – да, потому что расстояние до обоих городов от промзоны одинаковое. На таком же расстоянии северные районы Донецка. А вот в Горловке или, тем более, в Иловайске – вряд ли.

Заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Виктор Ганущак заявил на брифинге в пятницу, что военные ожидают интенсификации обстрелов: «Не исключается, что Россия будет пытаться искусственно обострить ситуацию в районе проведения ООС за счет увеличения обстрелов как по позициям, так и по населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Замыслом действий предполагается провоцирование ВСУ на наступательные действия, втягивание их в подготовленные огневые зоны, нанесение потерь, блокирование».

За прошлые сутки на фронте, по данным штаба ООС, было зафиксировано 7 обстрелов. Но, слыша цифры обстрелов от штаба, всегда стоит помнить, как считает нарушения режима прекращения огня украинская сторона: одним обстрелом считается непрерывный огонь из орудий в течение определенного промежутка времени. Но в этом промежутке на позиции может упасть один, а может – десятки снарядов.

Вечером 16 апреля между 19 и 20 часами на авдеевскую промзону легли около 20 минометных снарядов калибра 120 миллиметров и около десяти снарядов ствольной артиллерии – об этом Радио Донбасс.Реалии сообщили военные. Все это в отчете штаба ООС завтра будет одним обстрелом.

Украинские военные рассказывают и об активизации российских гибридных сил в районе Донецкого аэропорта: «Именно сегодня, 16 апреля, у нас тихо. Но в целом был «Сталинград». Несколько дней назад боевики били по нам 120-мм минами и из СПГ. «Работают» они со стороны «близнецов» и просто со стороны нового терминала ДАПа», – рассказал нам офицер, чье подразделение держит оборону вблизи аэропорта.

На оккупированной территории подконтрольные России формирования готовят людей к якобы наступлению Украины и заявляют, что обостряет ситуацию на фронте, напротив, украинская сторона.

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