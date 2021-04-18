Чим закінчиться російське загострення на кордоні України?

Що Росія хоче захопити в Україні? Як українська армія відіб’є напад російської армії? Росія зосередила на кордоні України військову силу: авіацію, артилерію, танки, «Іскандери». Українські артилеристи готові відповісти на атаку армії РФ. Байден, Путін, Зеленський - чи зможуть домовитись США, Росія, Україна? Звернення Путіна до Федеральних зборів РФ 2021.Чи приєднається «ДНР» до Росії? Чим може Франція допомогти Україні? Французькі винищувачі Dassault Rafale для Зеленського. Донецьк охопила паніка? До чого бойовики готують угруповання «ДНР»?