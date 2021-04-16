Напряжение достигло пика: как на обострение реагируют в Донецке

Оккупационная администрация продолжает нагнетать обстановку в Донецке. Вчера боевики укрепляли админздания мешками с песком, по местному телевидению непрестанно сообщают о том, как Киев «собирается атаковать», а на предприятиях проверяют бомбоубежища – обстановка в городе становится все более нервозной. Житель Донецка рассказал Радио Донбасс.Реалии, как реагируют дончане на все это.

– Напряжение достигло пика: уже с апреля ни о каком перемирии здесь не может быть и речи – обстрелы происходят с обеих сторон ежедневно. Однако, складывается ощущение, что и это еще не предел.

Боевики «ДНР» продолжают стягивать к линии соприкосновения дополнительные силы. Думаю, подобные военные маневры осуществляют и ВСУ вокруг Донецкой и Луганской областей. Плюс отовсюду говорят, что многочисленные российские подразделения перебрасываются к украинским границам. Откровенно большинство жителей всерьез этим обеспокоены.

Как обычно, российские СМИ подливают масла в огонь, запугивая и без того встревоженный народ полномасштабным наступлением украинских войск. Российские политологи и эксперты на российских телеканалах в истерике рассказывают, как украинские силовики будут «атаковать» Донбасс, вплоть до того, что якобы будут выгонять людей с российскими паспортами.

На этой неделе в административных зданиях даже начали окна на первых этажах закладывать мешками с песком. Более того, местные власти говорят, что решают вопрос об эвакуации жителей из прифронтовых районов. До конца не ясно, куда их будут перевозить.

Как реагируют на все происходящее жители ОРДО? Тут можно выделить несколько категории людей, а точнее – четыре ответные реакции.

Некоторые еще с марта начали постепенно выезжать кто куда: одни в Россию, другие – из-за закрытых блокпостов через Россию в Украину. Поговаривают, что по этой причине на «Успенке» (государственный пункт пропуска в Россию, официально закрыт украинской стороной, так как не контролируется – ред.) на сегодняшний день наблюдаются заторы на таможне и большое скопление машин. Другие в целях собственной безопасности, по возможности самостоятельно переезжают с окраин Донецка ближе к центру: кто к родственникам, кто – к приятелям. Небольшое локационное переселение горожан в более спокойные окрестности наблюдается из Александровки и Петровки, а также из Киевского района. Остальная часть жителей части Донбасса, неподконтрольной Киеву, пока остается на месте, не покидая собственные жилища. Есть и такие, кто уже собрал тревожный чемоданчик с необходимым документами и занял выжидательную позицию: в случае чего, бежать куда подальше. Однако, как известно, сейчас из ОРДО далеко не убежать – границы и все КПВВ в сторону Украины перекрыты из-за пандемии COVID-19 (КПВВ закрыты боевиками, с украинской стороны пропуск открыт – ред.). Есть и такие отчаянные среди дончан, кто готов допустить боевые операции в городе, лишь бы поскорей уже разрешился весь этот военный конфликт. При этом, они осознают, что разрушения зданий и инфраструктуры неизбежны. Но таких, скорее всего, единицы.

Хочется надеяться, что эта эскалация окажется последней или вовсе ложной, а киевские власти не допустят открытой войны в Донецком регионе. Ведь семь лет назад тут уже и так погибло немало мирных жителей. Никто не хочет, чтобы эти трагические события повторились снова, а уж тем более – с большей интенсивностью и жертвами. Хочется верить, что хоть немного здравого рассудка осталось у украинских и российских политиков, которые все же смогут прийти к общему знаменателю по Донбассу.

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