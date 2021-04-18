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18 квітня 2021, Київ 15:04
Відео

Відео обстрілу українських військових від Горлівкою

Відео обстрілу українських військових від Горлівкою
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Відео обстрілу українських військових від Горлівкою

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Неподалік Горлівки, що на Донеччині, не вщухає напруженість. Контрольовані Росією сили продовжують вести провокаційний вогонь, обстрілюючи українських військових. Так поблизу Горлівки лунали вибухи із важкого озброєння. У нічний час в бік українських військових цілили із стрілецької зброї. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, наразі жертв немає. Радіо Свобода побувало на передових позиціях під Горлівкою та зафільмувало обстріли позицій ЗСУ з боку окупованої території.

Радіо Свобода побувало на передових позиціях під Горлівкою та зафільмувало обстріли позицій ЗСУ з боку окупованої території.

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