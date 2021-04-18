Відео обстрілу українських військових від Горлівкою

Неподалік Горлівки, що на Донеччині, не вщухає напруженість. Контрольовані Росією сили продовжують вести провокаційний вогонь, обстрілюючи українських військових. Так поблизу Горлівки лунали вибухи із важкого озброєння. У нічний час в бік українських військових цілили із стрілецької зброї. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, наразі жертв немає. Радіо Свобода побувало на передових позиціях під Горлівкою та зафільмувало обстріли позицій ЗСУ з боку окупованої території.