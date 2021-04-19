Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
19 квітня 2021, Київ 23:13
Новини | Політика

Радники «нормандської четвірки» підтвердили прагнення до перемир’я на Донбасі – українська делегація в ТКГ

Україну на зустрічі радників «нормандської четвірки» представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак

Політичні радники «нормандської четвірки» підтвердили за підсумками зустрічі 19 квітня в режимі відеоконференції прагнення до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі.

За цим повідомленням, головним питанням зустрічі політичних радників стало «обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню».

Відзначається, що «навіть прозвучало цікава пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень у конкретних умовах».

Відповідні рішення, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в робочій підгрупі з безпеки ТКГ, її засідання заплановане на 10-ту ранку 20 квітня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG