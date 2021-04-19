Арестович анонсує на 20 квітня екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки

Позачергове екстрене засідання робочої підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 20 квітня, заявив агенції «Інтерфакс-Україна» речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«Початок о 10-й годині ранку», – розповів Арестович.

19 квітня відбулося засідання політичних радників лідерів «нормандської четвірки», де Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Метою зустрічі є обговорення запропонованих у листопаді 2020 року Францією та Німеччиною так званих «кластерів» для реалізації Мінських угод, а також виконання домовленостей лідерів держав від 9 грудня 2019 року про відкриття КПВВ на Донбасі, обмін «усіх на всіх», допуск міжнародних гуманітарних місій на території ОРДЛО та припинення вогню.