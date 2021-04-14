ТКГ вирішила скликати позачергове засідання підгрупи з безпеки – українська делегація

Українська делегація в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі повідомила, що за результатами переговорів ТКГ 14 квітня на рівні голів делегацій сторони ухвалили рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки.

За повідомленням, на цьому засіданні, дата якого наразі невідома, має йтися про заходи щодо вдосконалення механізму дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

«Основна мета такого комплексу заходів – вдосконалення доказової бази фіксації порушень режиму припинення вогню, що неможливо досягти без додаткового допуску СММ ОБСЄ на підконтрольні території», – повідомили в українській делегації.

«Вважаємо критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням. Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова – досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню», – додали у делегації.

Наступне чергове засідання ТКГ заплановане на 28 квітня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Через порушення цих домовленостей з боку підтримуваних Росією бойовиків, за даними Міноборони, на Донбасі від початку року загинули 28 солдатів, ще 68 військових були поранені.