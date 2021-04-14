Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
14 квітня 2021, Київ 22:00
Новини | Політика

Україна не дає Росії жодних підстав для ескалації – Таран на засіданні комітету Європарламенту

За даними міністра оборони України, Росія посилила свою потужність у Криму до 42 тисяч військових, а на північно-східному напрямку біля кордону України має намір зосередити 110 тисяч військових

Україна не дає Росії жодних підстав, причин чи приводів для ескалації військової агресії, заявив міністр оборони України Андрій Таран 14 квітня на засіданні комітету Європарламенту з питань безпеки й оборони, на якому він виступав у режимі відеоконференції.

Таран поінформував європейських депутатів про загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі, а також про збільшення російської військової присутності поблизу державного кордону України і в окупованому Криму.

За словами міністра, на сьогодні Росія посилила свою військову потужність у Криму до 42 тисяч військових.

Ці сили об’єднані у наступальні формування, здатні здійснювати бойові дії з використанням усіх різновидів кінетичних систем зброї, заявив Таран.

«Ми також дуже уважно спостерігаємо за посиленням російського Чорноморського флоту десантними і бойовими кораблями, які передислоковуються з Середземного і Каспійського морів», – сказав очільник Міноборони.

За словами міністра, інфраструктура окупованого Криму була підготовлена для потенційного розміщення ядерної зброї.

«Присутність ядерних боєприпасів на півострові створює широкий перелік політичних, правових і моральних проблем. Якщо Росія передислокує туди ядерну зброю, це буде фундаментальним порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», – сказав міністр.

Він також застеріг, що Москва може напасти на Україну, щоб забезпечити постачання води для окупованого Криму.

Водночас, за даними міністра оборони, на північно-східному напрямку Росія має намір зосередити 110 тисяч військових.

«Зібрані дані свідчать про продовження підготовки до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів із континентальної Росії. З додатковими силами загальна чисельність російських військ, сконцентрованих уздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп із 110 тисяч військових», – сказав Таран.

Як повідомили у комітеті, члени Європарламенту висловили повну солідарність і підтримку Україні на тлі російських погроз і накопичення військ біля українського кордону і в окупованому Криму.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, Москва вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та в окупованому Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.

Туреччина потрапила в напружені відносини між Росією і Україною
Embed
Туреччина потрапила в напружені відносини між Росією і Україною

No media source currently available

0:00 0:03:01 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG