Україна не дає Росії жодних підстав для ескалації – Таран на засіданні комітету Європарламенту

Україна не дає Росії жодних підстав, причин чи приводів для ескалації військової агресії, заявив міністр оборони України Андрій Таран 14 квітня на засіданні комітету Європарламенту з питань безпеки й оборони, на якому він виступав у режимі відеоконференції.

Таран поінформував європейських депутатів про загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі, а також про збільшення російської військової присутності поблизу державного кордону України і в окупованому Криму.

За словами міністра, на сьогодні Росія посилила свою військову потужність у Криму до 42 тисяч військових.

Ці сили об’єднані у наступальні формування, здатні здійснювати бойові дії з використанням усіх різновидів кінетичних систем зброї, заявив Таран.

«Ми також дуже уважно спостерігаємо за посиленням російського Чорноморського флоту десантними і бойовими кораблями, які передислоковуються з Середземного і Каспійського морів», – сказав очільник Міноборони.

За словами міністра, інфраструктура окупованого Криму була підготовлена для потенційного розміщення ядерної зброї.

«Присутність ядерних боєприпасів на півострові створює широкий перелік політичних, правових і моральних проблем. Якщо Росія передислокує туди ядерну зброю, це буде фундаментальним порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», – сказав міністр.

Він також застеріг, що Москва може напасти на Україну, щоб забезпечити постачання води для окупованого Криму.

Водночас, за даними міністра оборони, на північно-східному напрямку Росія має намір зосередити 110 тисяч військових.

«Зібрані дані свідчать про продовження підготовки до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів із континентальної Росії. З додатковими силами загальна чисельність російських військ, сконцентрованих уздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп із 110 тисяч військових», – сказав Таран.

Як повідомили у комітеті, члени Європарламенту висловили повну солідарність і підтримку Україні на тлі російських погроз і накопичення військ біля українського кордону і в окупованому Криму.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, Москва вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та в окупованому Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.