Керівники дипломатичних відомств ЄС і США обговорили концентрацію військ РФ на кордоні України

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили концентрацію російських військ на кордонах України, повідомила 13 квітня Європейська служба зовнішніх дій.

«Верховний представник і заступник голови (Єврокомісії – ред.) Боррель і держсекретар США Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу тривалого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму», – ідеться в повідомленні.

Раніше цього тижня міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США та ЄС), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.