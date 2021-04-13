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14-15 апреля эсминцы военно-морского флота США «Дональд Кук» (DDG-75) и «Рузвельт» (DDG-80) прибудут в Черное море и будут находиться здесь до 5 мая. Россия уже перебросила в акваторию Черного моря 15 своих катеров и кораблей, а замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что «США лучше держаться подальше от Крыма для их же блага». Зачем США усиливают свое военное присутствие в Черном море и спасут ли два эсминца от возможной атаки российскими войсками украинского побережья.

Что произошло

11 апреля стало известно, что два американских эсминца класса «Арли Берк» Donald Cook («Дональд Кук») і Roosevelt («Рузвельт») зашли в акваторию Средиземного моря. Согласно конвенции Монтре они могут пробыть здесь 21 день, а затем должны вернуться в Средиземное море. Оба эсминца оснащены крылатыми ракетами «Томагавк», корабли этого класса разрабатывались как корабли противовоздушной обороны в составе авианосной многоцелевой группы.

Эсминец «Дональд Кук» – довольно частый гость в Черном море. Его история противостояния с российскими войсками тянется как минимум с апреля 2014 когда. Тогда российский самолет Су-24 в течение около полутора часов 12 раз прошел на малой высоте непосредственно у американского эсминца Donald Cook. При этом пилот самолета не реагировал на неоднократные предупреждения по радио об опасности его действий. В последний раз эсминец заходил в одесский порт в феврале 2019 года и возможно зайдет сюда снова.

Почему эсминцы США заходят в Черное море

Черное море – зона ответственности трех стран-членов НАТО и США в данном случае поддерживает не только Украину, но своих союзников по блоку – Болгарию, Румынию и Турцию, говорит Радио Донбасс.Реалии капитан 1-го ранга в запасе и руководитель военных программ центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук. Эти эсминцы – не только моральная поддержка, но и одни из самых современных кораблей США. Основное вооружение – по 40 пусковых ракетных установок.

«Туда могут устанавливаться различные ракеты – и крылатые, и зенитные. Визиты американских кораблей и кораблей НАТО в Одессу дают нам определенную гарантию с военно-политической точки зрения. Военный корабль обладает свойствами экстерриториальности – это кусочек земли США в мировом океане. Угроза нападения или нападение на него расценивается как враждебное действие против всего государства. Если в одесском порту стоят американские корабли, то нападение на Одессу будет расцениваться как [нападение]на США. Об этом знают и россияне, и это в определенной степени их сдерживает», – говорит Лакийчук. Корабли проводят рекогносцировку, собирают информацию и делятся ей с партнерами, в том числе с Украиной.

«Обычно американские корабли в Черном море заходят в порты Болгарии, Румынии, Украины и Грузии. С военно-морскими силами каждой страны они проводят различные учения по маневрированию или по отработке совместных действий. Эсминцы не будут находиться в одной точке, они будут маневрировать по Черному морю», – поясняет военный эксперт, глава фонда «Повернись живим» Тарас Чмут.

Что будут делать эсминцы в случае российского вторжения с моря

Недавно мировые СМИ сообщали о проходе через Ла-Манш трех больших десантных кораблей, одного корвета и нескольких малых десантных кораблей Балтийского флота России. Некоторые эксперты связывают эти действия с возможным вторжением российского флота на юг Украины – десантной операцией на отрезке между Одессой и Николаевом. По мнению Чмута, хоть российский флот и может выставить для подобной операции до 5 тысяч личного состава и внушительное количество кораблей, подобная операция маловероятна, поскольку не может проводиться отдельно от других наступательных действий.

«Даже если Россия будет проводить учения в Черном море с кораблями Балтийского флота, для проведения десантной операции на юге Украины нужно очень много сил и техники. Тем более эта операция не является самодостаточной – она проводится для реализации чего-то большего. Например, для создания плацдарма на юге с целью дальнейшей оккупации страны. А для этого нужно применение всех видов вооружения, в том числе баллистических ракет, и наступление по другим направлениям. Например, с севера или с востока Украины», – говорит Чмут.

Отметим, что на границе Украины с Россией в последние недели также наблюдается концентрация значительных военных подразделений. Кроме создания плацдарма десантная операция может также использоваться для отрезания Украины от Черного моря или для создания сухопутного коридора из России в оккупированный Крым.

Россия каждый год проводит подобные учения и перекидывает военные силы из разных точек страны в Черное море и в Крым, напоминает Чмут. На их кораблях в Крыму достаточно современного вооружения, в том числе и крылатых ракет.

«Американские корабли в Черном море – это политический признак того, что США готовы поддерживать Украину. Каждый день американские беспилотники облетают ОРДЛО и Крым, собирают информацию и передают ее в том числе нам», – говорит Чмут.

По мнению Лакийчука, в американских эсминцев не будет необходимости вступать в военные действия. Он также согласен, что их присутствие в Черном море – признак политической поддержки со стороны США.

«Американцы могут здесь производить ряд необходимых действий для сдерживания противника, но без прямого военного вмешательства. В самом крайнем случае, если Украина закроет военное пространство, американские эсминцы могут пойти на уничтожение российских ракет над территорией Украины – уже запущенных по нам. Но они не будут уничтожать российские самолеты», – считает Лакийчук. Российские учения закончатся через две недели напоминают эксперты и их окончание может стать как сигналом к деэскалации, так и наоборот обманным маневром, чтобы успокоить перед новым рывком.

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