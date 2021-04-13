У Кремлі розповіли свою версію розмови Путіна і Байдена

Пресслужба Кремля у вівторок ввечері оприлюднила деталі телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом. Згідно з повідомленням, бесіда відбулася «з ініціативи американської сторони».

«Докладно обговорені поточний стан російсько-американських відносин і деякі актуальні аспекти міжнародного порядку денного. Джозеф Байден підтвердив передане раніше запрошення президенту Росії взяти участь в кліматичному саміті, який пройде в режимі відеоконференції 22-23 квітня. З обох сторін висловлено готовність до продовження діалогу з найважливіших напрямків гарантування глобальної безпеки, що відповідало б інтересам не тільки Росії і США, а й всієї світової спільноти», – йдеться в повідомленні.

У Кремлі кажуть, що «Джозеф Байден висловив зацікавленість в нормалізації стану справ на двосторонньому треку і налагодженні стабільної та передбачуваної взаємодії з таким гострих проблем, як забезпечення стратегічної стабільності і контроль над озброєннями, іранська ядерна програма, ситуація в Афганістані, глобальна зміна клімату».

«При обміні думками з внутрішньоукраїнського кризи Володимир Путін виклав базовані на мінському «Комплексі заходів» підходи до політичного врегулювання», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні у Білому домі за підсумками розмови із Путіним заявили, що Байден висловив «стурбованість з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість». Байден також запропонував Путіну зустрітися у найближчі місяці у нейтральній країні, «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією».

США неодноразово за останні тижні заявляли про непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України «перед обличчям триваючої агресії Росії». А все тому, що Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму.

Москва, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (крім США, також ЄС, G7) і НАТО, висловили їй свою підтримку.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.