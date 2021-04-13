У Держдепартаменті США розповіли деталі розмови Блінкена й Кулеби

У Державному департаменті США повідомили, що в перебігу зустрічі в Брюсселі держсекретаря Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебаою сторони обговорили порушення режиму припинення вогню на Донбасі та концентрацію російських військ поблизу кордону з Україною.

«Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії. Держсекретар висловив стурбованість навмисними діями Росії щодо ескалації напруженості у відносинах з Україною, в тому числі за допомогою її агресивної риторики і дезінформації, почастішання порушень режиму припинення вогню і пересування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України», – розповів про розмову речник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, Блінкен і Кулеба також обговорили важливість просування верховенства закону і економічних реформ для зміцнення українських інституцій, підтримки зусиль по боротьбі з корупцією та реалізації прагнень України до євроатлантичної інтеграції».

Раніше сьогодні про зустріч із Ентоні Блінкеном в Брюсселі розповів і сам Дмитро Кулеба. Він зауважив, що до цього двічі спілкувався з Блінкеном телефоном, але вперше зустрічався з ним «фізично».

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.