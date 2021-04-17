Загострення на Донбасі: звідки очікують удару?

Протягом доби з 16 на 17 квітня контрольовані Росією сили здійснили 15 обстрілів українських військових. У порівнянні з попередньою добою – вдвічі більше. Як активізувалися бойові дії на Донбасі, та що про це думають на фронті? Радіо Свобода побувало в Донецькій та Луганській областях й розпитали у військових, чого ж вони очікують на фронті найближчим часом.

Авдіївка. Прифронтове містечко-супутник Донецька, яке розташоване за лічені кілометри від окупованого обласного центру. Місто добре пововтузили контрольовані Росією сили в 2014-15 роках. Обстріли не припинялися й надалі, а місто не зникало із переліку «гарячих точок» на мапі Операції об’єднаних сил.

На ранок п’ятниці журналісти планували пробратися на позиції біля так званої авдіївської промзони. Утім військові запевнили, що буквально перед приїздом позиції ЗСУ були обстріляні, відтак на позиції потрапити не вдасться.

Найактивніше – на Донецькому напрямку

Про стягування Російських військ на кордон із Україною не написав лише лінивий. Та що відбувається на тимчасово окупованій території? За інформацією штабу ООС, на не контрольовану територію з Росії продовжують перекидати техніку, боєприпаси та паливо-мастильні матеріали.

«З території Росії перекинули щонайменше 10 танків, 16 реактивних систем залпового вогню, 7 вагонів та 13 вантажівок із боєприпасами загальною вагою 275 тонн. Крім того паливо-мастильних матеріалів обів’ємом в 15 тисяч тонн», – розповів журналістам заступник командувача Операції об’єднаних сил Віктор Ганущак.

Серед однієї з найбільш ймовірних загроз, які нині бачать військові - це активізація бойових дій з боку окупованих територій. Нині там розташовуються підрозділи спеціальних сил ГРУ ЗС РФ, спецпризначинці ФСБ та інші підрозділи, які займаються провокаціями проти ЗСУ. Також на окупованих територіях зосереджено угруповання військ чисельністю понад 28 тисяч осіб.

Плани Росіян

У командуванні ООС гадають, що найбільш ймовірний напрямок, звідки може розпочатися активізація бойових дій – з тимчасово окупованої території. За словами військових нині розігрується сценарій, де українських військових провокують на відкриття вогню на ураження та втягування в наступальні дії. Це відбувається на прикладі регулярних обстрілів позицій ЗСУ із різних вогневих засобів. Крім того бойовики застосовують міни ПОМ-2, заборонені Оттавською конвенцією. Ними закидають околиці прифронтових населених пунктів.

Крім локальних бойових провокацій контрольовані Росією сили «працюють» із місцевим населенням, що нині перебувають в окупації. Зокрема поширюють інформацію про активізацію бойових дій з боку українських сил найближчим часом і що бої перейдуть у широкомасштабну військову операцію. Це теж свідчить про підготовку з боку Росії та контрольованих нею сил на Донбасі до активізації бойових дій, вважають у командуванні.

«Хочеш миру – готуйся до війни»

У Щасті, що на Луганщині, ще в листопаді минулого року українські прикордонники відкрили контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду. Утім він повноцінно так і не запрацював. Мовляв, бойовики не готові пропускати людей.

Це місто одне з тих, яке стоїть впритул до лінії зіткнення. І не на жарт відчуло, що таке війна в 2014-15 роках. Будь-яка активізація на тлі розмов про ймовірні масштабні бойові дії насторожує не лише військових, але й місцевих жителів.

Поки життя відновлюється в місті, військові укріплюються і стежать за діями бойовиків.

«Останнім часом противник дещо активізувався. Це полягає у тому, що виставляються нові спостережні пости і ті, які були раніше, покинуті, – обладнуються інженерно», – каже Володимир, командир підрозділу, який нині поблизу Щастя виконує бойові завдання.

Чи вірять на передовій у повномаштабні бойові дії, про те, що Росія не блефує, а дійсно атакує – говорити навіть не беруться. І якщо покласти руку на серце, то кажуть – готові до будь-якого розвитку подій.

«Ми уже 7 років маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І 2014 рік нас навчив, що ми завжди маємо бути готові до того, що агресор піде на нашу територію. А свою територію ми маємо захищати», – додав Володимир.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.