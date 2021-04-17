15 кораблів Каспійської флотилії Росії зайшли в Чорне море

15 кораблів Каспійської флотилії Росії, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснили міжфлотський перехід із Каспійського до Чорного моря, пройшовши під Керченським мостом, повідомила пресслужба Південного військового округу Міністерства оборони Росії.

Причиною переходу там називають навчання.

«Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях. Відповідно до плану підготовки збройних сил Росії, в органах військового управління, з'єднаннях і військових частинах тривають контрольні перевірки. Всього протягом квітня буде проведено 4048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні та 520 об'єктах навчально-матеріальної бази», – йдеться в повідомленні.

Українські відомства на цю інформацію наразі не реагували.

Міністерство закордонних справ України раніше повідомило, про рішення Росії закрити з наступного тижня і до жовтня частину акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

У міністерстві зазначили, що на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України на суходолі, Росія почала ескалацію у морі.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.