Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ стурбована через обмеження Росією судноплавства біля Криму

Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан висловила стурбованість через обмеження Росією судноплавства з Чорного в Азовське море біля берегів окупованого Криму. Про це американська дипломат сказала під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає сайт місії США при ОБСЄ.

«Сполучені Штати поділяють стурбованість України через нову провокацію Росії у Чорному морі, цього разу перешкоджанню морським перевезенням через Керченську протоку для того, щоб сприяти триваючому нарощуванню її військового потенціалу. Постійна окупація і мілітаризація Кримського півострова породжує наслідки далеко за кордонами України. Вона загрожує трансатлантичній безпеці», – сказала Остріан.

Вона запевнила, що США і союзники «продовжать збільшувати ціну» для Росії та її маріонеток, поки вона не припинить агресію на сході України і окупацію Криму.

«Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію, звільнити усіх українських бранців, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над Кримським півостровом Україні. Крим – це Україна», – наголосила вона.

Раніше сьогодні у ЄС заявили, що стривожені діями Росії у Чорному морі. У Північноатлантичному альянсі також відреагували на намір Росії закрити певні райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року. У НАТО закликали Москву дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

Міністерство закордонних справ раніше повідомило про рішення Росії про закриття з наступного тижня і до жовтня частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. У міністерстві зазначили, що на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України на суходолі Росія почала ескалацію у морі.

Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії заявили, що закриття Росією до 31 жовтня деяких районів акваторії Чорного моря не перешкоджатиме судноплавству через Керченську протоку.