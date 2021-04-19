«Ми за ціною не постоїмо». Як Росія може атакувати з Криму, журналісти Крим.Реалії з'ясовували з військовими експертами. Наразі російські війська бачили за 100 кілометрів від адмінкордону з Україною. Дослідники Conflict Intelligence Team помітили ешелони з російською десантною технікою на північному сході Криму. Російських десантно-штурмових підрозділів з озброєнням на окупованому півострові більше, ніж на кордоні з Україною в Ростовській області, вважають розслідувачі CIT. Загалом, Росія збільшила кількість військових у Криму вже до 42 тисяч, повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Керченським мостом Росія перекидає до Криму важку артилерію, на полігонах Опук і Ангарський не припиняються навчання десантників і мотострілків. У Чорному морі на стрільби вийшли малі ракетні кораблі, а в Азовське море йдуть катери Каспійської флотилії Росії. Як Кремль брязкає зброєю, і як може вдарити по півдню України?