Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
17 квітня 2021, Київ 12:59
Відео

Якщо широкомасштабна війна? Українська артилерія зупинить десантників із Росії?

Якщо широкомасштабна війна? Українська артилерія зупинить десантників із Росії?
Embed
Якщо широкомасштабна війна? Українська артилерія зупинить десантників із Росії?

No media source currently available

0:00 0:26:21 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як Росія брязкає зброєю, і як Кремль може вдарити по півдню України?

Українська артилерія може зупинити ймовірний наступ російських десантників з боку Азовського моря, вважає військовий оглядач Михайло Жирохов. Україна здійснила військові навчання вздовж адмінмежі з Кримом, перевірили танковий та артилерійський резерви. Протитанкова батарея провела стрільби стоміліметровими гарматами МТ-12 «Рапіра», відбила наступ умовних танків.

Росія збільшила кількість військових у Криму до 42 тисяч, повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Станом на середину квітня 2021 року російських десантно-штурмових підрозділів із озброєнням на окупованому півострові більше, ніж на кордоні з Україною в Ростовській області – вважають розслідувачі СIT. Керченським мостом Росія перекидає до Криму важку артилерію, на полігонах «Опук» і «Ангарський» не припиняються навчання ПДВ і мотострілків, у Чорному морі на стрільби вийшли малі ракетні кораблі, а в Азовське море можуть зайти катери Каспійської флотилії Росії. ​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG