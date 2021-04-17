Якщо широкомасштабна війна? Українська артилерія зупинить десантників із Росії?

Українська артилерія може зупинити ймовірний наступ російських десантників з боку Азовського моря, вважає військовий оглядач Михайло Жирохов. Україна здійснила військові навчання вздовж адмінмежі з Кримом, перевірили танковий та артилерійський резерви. Протитанкова батарея провела стрільби стоміліметровими гарматами МТ-12 «Рапіра», відбила наступ умовних танків.Росія збільшила кількість військових у Криму до 42 тисяч, повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Станом на середину квітня 2021 року російських десантно-штурмових підрозділів із озброєнням на окупованому півострові більше, ніж на кордоні з Україною в Ростовській області – вважають розслідувачі СIT. Керченським мостом Росія перекидає до Криму важку артилерію, на полігонах «Опук» і «Ангарський» не припиняються навчання ПДВ і мотострілків, у Чорному морі на стрільби вийшли малі ракетні кораблі, а в Азовське море можуть зайти катери Каспійської флотилії Росії. ​