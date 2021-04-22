В окупований Крим прибув глава Міноборони Росії Шойгу

В окупований Росією Крим прибув глава російського міністерства оборони Сергій Шойгу. Про це повідомили у відомстві.

Зазначається, що Шойгу приїхав на «міжвидові навчання», які Росія проводить на анексованому півострові.

Російські ЗМІ повідомили, що міністр «на вертольоті зробив обліт районів дислокації російських військ і бойової техніки, перевірив готовність морської і сухопутної угруповань до навчань».

22 квітня російські військові проведуть в окупованому Криму «міжвидові навчання».

За інформацією російського міністерства, у практичних заняттях військ візьмуть участь підрозділи загальновійськового об’єднання, об’єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи аеромобільних військ.

Зазначається, що вчора, 21 квітня, війська, які залучили до навчань, перекинули на місце їх проведення.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.