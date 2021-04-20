Як Росія може здійснити новий напад на Україну. Кілька можливих сценаріїв

Українська влада розглядає кілька сценаріїв розвитку військових подій і вважає, що ймовірність нападу Росії на Україну дуже висока. При цьому до українських кордонів російська армія може наблизитися практично з будь-якого боку. Наскільки ймовірний прямий напад з боку Росії і де зараз найбільша концентрація російських військ? І як, на думку експертів з України та інших країн, можна уникнути відкритого конфлікту? Це з’ясовував телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Крим

В українському Міністерстві оборони заявили, що Росія може напасти на Україну з боку анексованого Криму. За даними розвідки, там вже зосереджено близько 40 тисяч військових російської армії. Їхньою метою може бути напад на південні регіони України, щоб відновити подачу води на півострів.

Директор військових програм Центру Разумкова стверджує, що в акваторію Чорного моря і на захоплений півострів Росія дійсно стягує досить потужні сили: близько 50 військових кораблів різного класу, 230 танків, десантно-штурмові бригади. Росія опосередковано підтвердила перекидання військ до Криму, порадивши США «триматися подалі» від анексованого півострова.

«В одній десантній операції з морського напрямку ось ці сили зможуть викинути близько десяти батальйонно-штурмових груп – дуже сильне угруповання, – каже Микола Сінгуровський, директор військових програм Центру Разумкова. – Плюс туди стягуються сили Каспійської флотилії і підходять три великі десантні кораблі з Балтії».

Однак повернення води в Крим – це не самоціль для Росії, вважає експерт. На його думку, показове нарощування армії біля кордонів України – це політичний тиск з метою змусити Київ відмовитися від членства в ЄС і НАТО.

Також, за його припущенням, якщо у Кремля не вийде налякати військовою силою Україну, провокацій варто очікувати відразу в декількох українських регіонах:

«Показати свою слабкість, особливо напередодні виборів, він не може. Йому потрібна швидка і переможна війна, – міркує Микола Сінгуровський про можливу логіку президента Росії Володимира Путіна. – Удар буде з декількох напрямків. Вони будуть намагатися розтягнути нашу оборону на південь, на північ, на схід, на захід – в Придністров’ї в тому числі».

Придністров’я

У Придністров’ї російські військові базуються на постійній основі як миротворці, офіційно їх там близько 2 тисяч, але точна кількість невідома, розповідає колишній міністр оборони Молдови Анатолій Шалару. За його інформацією, в селищі Ковбасна, контрольованому владою Придністров’я, прямо на кордоні з Україною, розташований величезний військовий склад боєприпасів. На ньому – понад 20 тисяч тонн зброї.

«Є сучасна зброя і сучасна амуніція у придністровців. Там не тільки контингент російський перебуває: я сьогодні порахував зі своїми фахівцями, вони можуть зібрати під рушницю близько 25-30 тисяч осіб, що важливо для того становища, яке складається навколо України, – розповідає Анатолій Шалару, міністр оборони Молдови в 2015-2016 роках. – Російські війська виконують функцію командування, генштабу. У придністровців навіть допуску немає до складів зброї, вони їм просто підкоряються».

Молдовський політик говорить, що ще 10 років тому в Молдову з Росії доставили ешелони з військовою технікою.

«Росія заклала в Придністров’ї міну уповільненої дії, і це було зроблено за допомогою України, – підкреслює Шалару. – Починаючи з 2011 року, через Україну проїхали десь п'ять ешелонів військової техніки зі зброєю. В принципі, ми не знаємо, що там було, ми знаємо тільки, що це була військова допомога. Також зброя йшла через одеський порт. І, будучи міністром оборони, я був неодноразово в Києві, питав, що там було в цих ешелонах. І ніхто нічого не міг мені сказати».

Донбас

Ще один фланг, звідки, за даними української розвідки, можна очікувати російських провокацій, – схід України, де перебувають угруповання «ДНР» і «ЛНР». Туди і до північного кордону України Росія перекинула 1-шу танкову армію і 150-ту мотострілецьку дивізію, сукупно це близько 40 тисяч військових.

Міністр оборони України заявив, що варто остерігатися також базування російської армії в Білорусі. Але білоруський військовий експерт Олександр Алесін, хоча і не заперечує, що військових навчань у Білорусі спільно з Росією стало більше, все-таки думає, що нападу з боку цієї країни Україні чекати не варто.

«Я б сказав, що стягування військ до Білорусі – це на адресу Польщі переважно демонстрації, враховуючи, що у Білорусі з Польщею сильно погіршилися відносини і Лукашенко пообіцяв щомісяця демонструвати військові навчання, – міркує Олександр Алесін. – Росія веде зараз інформаційно-психологічну війну. Якщо і готуються якісь військові дії, то вже точно не так, як це бачиться експертам в Україні, що там зосереджені на кордоні три армії».

На думку білоруського експерта, Росія може піти на відкритий військовий конфлікт, якщо з української зброї буде убитий громадянин з російським паспортом, – таким чином вона ніби виступить на його захист. І, швидше за все, говорить Алесін, це може статися на Донбасі, з огляду на те, що багато жителів непідконтрольних Києву територій і озброєні бойовики вже мають паспорти Росії.

Але основний удар, на його думку, якщо буде завданий, то не звідти:

«Можна нанести удари ракетами: вони ж перекинули в Чорне море малі ракетні кораблі, які базувалися в Каспійському морі, – каже Алесін. – У них кораблі, у яких на борту від 4 до 6 ракет з дальністю польоту до 1600 км. Більш того: враховуючи, що у них такі ж кораблі є і в Балтійському морі, вони можуть стрельнути через територію недружньої їм Польщі».

Також, каже Алесін, ракети може випустити авіація або підводні човни з Чорного моря: «Це секретні, звичайно, дані, але з Каспійського моря до Сирії вони діставали».

У військових експертів з Росії думки з приводу подальших дій армії Путіна щодо України розділилися. Одні вважають, що Росія нападе відразу в декількох місцях, і світ в цьому випадку буде стояти на порозі Третьої світової війни. Інші вважають, що Росія зовсім не готова до війни фінансово, та і рейтинг Путіна від цього мало зміниться.

«Головне питання полягає в тому, чи буде взагалі військовий конфлікт, є це піаром чи підготовкою до війни? У моєму уявленні нинішнє стягування військ – це піар, – каже Андрій Колесников, експерт Московського центру Карнегі. – З посланнями Заходу і внутрішній аудиторії: а давайте мобілізуємося. А аудиторія при цьому не хоче мобілізуватися. Але тим не менше якась одна військово-технічна помилка може перетворитися в гарячу фазу війни, і тоді це дійсно страшно».

На квітень у Росії були заплановані понад 4 тисячі військових навчань, за різними даними, задіють в них до пів мільйона військових. Скільки з них ще перекинуть до кордонів України – невідомо. За версією самої України – близько 110 тисяч. При цьому, де саме сконцентрувалося українське військо в зв’язку з конфліктом, що наростає, влада країни не повідомляє. Чисельність української армії, за офіційними даними, – 250 тисяч осіб.