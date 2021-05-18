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18 травня 2021, Київ 13:29
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Як живуть на українському кордоні з Придністров'ям?

Як живуть на українському кордоні з Придністров'ям?
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Як живуть на українському кордоні з Придністров'ям?

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Росія не відвела війська від українського кордону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Про потенційні загрози сказано вже чимало. Між тим, ми вирішили звернути увагу на напрямок, який зазвичай не згадують в контексті можливої атаки, але де також перебувають російські військові. Це Придністров'я, з яким Україна межує вздовж більш ніж 400 кілометрів українсько-молдовського кордону. Яка там зараз обстановка? Про це в ексклюзиві Донбас Реалії.

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