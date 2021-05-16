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16 травня 2021, Київ 18:38
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Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?

Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?
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Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?

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Україна зможе відбити ракетний удар Росії? Палестинські бойовики «Хамас» і обстріл Ізраїлю. Якою має бути протиракетна система «Залізний купол» для України? Яку зброю мають Збройні сили України проти російських «Іскандерів», «Калібру»? Протиракетний комплекс Patriot: чи розмістять американський ЗРК на території України? Війна на Донбасі. У чому загроза Придністров'я для України? Російські військові біля кордону України. Як Путін використовує угруповання «ДНР» на виборах до Державної думи Росії? Про це у телевипуску «Донбас.Реалії».

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