Як Росія використовує російські паспорти на Донбасі?

Після Донбасу – в Державну думу Росії. Від правлячої партії РФ – «Єдиної Росії» – в парламент можуть пройти люди, які починали війну на сході України. Наприклад, колишній так званий «прем'єр-міністр» угруповання «ДНР» Олександр Бородай. Чим він запам'ятався на Донбасі в 2014-му? Чому в Росії вирішили зробити на нього ставку? І яку роль під час осінніх виборів повинні зіграти російські паспорти на окупованій частині Донбасу?