Євросоюз вважає, що Росія намагається «поглинути» території, контрольовані «ДНР» та «ЛНР» – Bloomberg

Євросоюз вважає, що Росія намагається «поступово поглинути» фактично контрольовані нею частини українського Донбасу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який Брюссель цього тижня представив державам-членам ЄС.

У документі йдеться, що такі дії, як організація виборів на Донбасі і видача російських паспортів жителям територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», спрямовані на «фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду України територій до Росії».

Крім того, в документі названі заходи, до яких ЄС може вдатися, щоб «підвищити стійкість України до російської агресії». Серед них є допомога Україні з вакцинацією від COVID-19, щоб «уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу», а також посилення заходів щодо відмови від визнання російських паспортів, виданих жителям Криму і Донбасу.

У квітні 2021 року уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що орієнтовно 500 тисяч людей в ОРДЛО отримали російські паспорти.

Російський президент Володимир Путін у травні 2019 року підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу.

МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням і вимагало, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС уже оголосила, що підтримує Україну, і ці документи не визнаватиме.

Володимир Путін 24 квітня 2020 року підписав закон, який звільняє від сплати мита за російський паспорт жителів непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей.

У 2019-му, за оцінкою російської влади, російські паспорти оформили понад 300 тисяч осіб, що мали реєстрацію на території ОРДЛО. Всього на непідконтрольній уряду України частині Донбасу в 2018 році, за даними фактичної влади, проживали майже 3,8 мільйона осіб – 2,3 мільйона в ОРДО і 1,4 в ОРЛО.