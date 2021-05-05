МВС повідомило про збитки державі на 850 тис грн через нарахування виплат псевдопереселенцям

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про завдані державі збитки на суму близько 850 мільйонів гривень через нарахування виплат особам, яких видавали за переселенців з тимчасово окупованих територій.

«На Донеччині правоохоронці викрили схему незаконних виплат для переселенців особам, які не є переселенцями та проживають на ТОТ України... Під час реалізації оперативної інформації правоохоронці встановили нечисту на руку працівницю однієї з банківських установ. З метою нарахування соцвиплат жінка імітувала ідентифікацію та вносила в автоматизовану систему інформацію про псевдопереселенців, які фактично перебували на ТОТ Донецької та Луганської областей. Ці дії завдали державі збитків на близько 850 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, жінці, яка ідентифікувала псевдопересаленців, повідомлено про підозру. Їй інкримінують «несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронних мережах».

«Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок», – повідомили правоохоронці.

Станом на 5 травня, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 466 077 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.