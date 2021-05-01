Кулеба назвав помилку союзників України щодо політики Росії на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилковою реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям окупованої частини українського Донбасу. Про це очільник зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, яке повністю можна буде прочитати ввечері 1 травня.

«Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони не достатньо жорстко з самого початку відреагували на початок «паспортизації».. .Я нікого не обвинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр з роздачі паспортів», – відзначив Кулеба.

«А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн «нормандського формату» Дмитро Козак – ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї «паспортизації», – вважає міністр закордонних справ України.

Місія Євросоюзу Постійній раді ОБСЄ у Відні 22 квітня заявила, що ЄС занепокоєний тим, що Росія продовжує видавати свої паспорти мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. У ЄС вважають, що Росія може використати паспортизацію для нової агресії проти України.

На початку квітня представник Кремля Дмитро Козак заявив, що Росія може стати на захист населення Донбасу з російськими паспортами.

За підрахунками українського уряду, вже щонайменше 400 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти.

Крім того, як заявляли правозахисники, до 2024 року Росія може паспортизувати понад 2 мільйони мешканців ОРДЛО.