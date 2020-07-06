Частіше за все з Криму видворяють громадян України без російських паспортів – правозахисники

Російська окупаційна влада частіше за все видворяє з Криму громадян України, які не отримали на півострові російський паспорт, який не визнає ані Київ, ані міжнародна спільнота – таких висновків дійшла Кримська правозахисна група. Про це йдеться в моніторингу рішень російських судів в Криму за 2019 рік, які здійснила група.

Правозахисники зазначають, що для видворення громадян з Криму суди частіше за все застосовують статтю 18.8 Кодексу про адміністративні порушення Росії – «порушення іноземним громадянином чи особою без громадянства правил в’їзду в Росію або режиму перебування (проживання) в Росії».

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«КПГ було задокументовано не менше 1 249 судових постанов про притягнення до відповідальності за статті 18.8 КоАП Росії. КПГ має інформацію про результати 1 080 з них. Суди апеляційної інстанції скасували тільки 7 таких рішень, інші залишилися чинними», – йдеться в повідомленні.​

З 1 080 постанов за статтею 18.8 КоАП Росії 677 винесені щодо громадян України, 313 – щодо іноземних громадян, ще 90 – щодо громадян, громадянство яких не вдалося встановити.

За даними правозахисників, усіма рішеннями, винесеними за статтею 18.8 КоАП, були призначені адміністративні покарання у вигляді штрафів. Загальна сума штрафів за цією статтею в Криму в 2019 році, згідно з постановами, склала не менше 2 632 500 рублів.

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Покарання у вигляді штрафів судді виносили також і щодо громадян України, які після окупації вимушено оформили посвідку на проживання, але не подали щорічне повідомлення в ФМС Росії.

З 1 080 опублікованих постанов в 361 з них призначено не тільки стягнення у вигляді штрафу, а й додаткове покарання у вигляді видворення з Криму. У 2019 171 рішення про видворення було винесено стосовно громадян України, які проживають на півострові.

Як повідомили правозахисники, 2019 року найбільшу кількість постанов про видворення винесли підконтрольні Росії суди Ялти, Алушти, Феодосії, Євпаторії, Судака, Севастополя та Сімферополя.

У Росії наразі не відреагували на моніторинг Кримської правозахисної групи.

16 червня в МЗС України зробили заяву через російських паспортів, які, як відзначили в українському відомстві, «протиправно нав’язані жителям анексованих Криму і Севастополя». У відомстві запевнили, що «Україна буде захищати права і інтереси своїх громадян, які проживають в умовах окупації в Автономній Республіці Крим і Севастополі».

У Постійному представництві президента в АРК запевняють, що попри наявність у жителів півострова паспортів, виданих Росією після анексії, кримчани продовжують залишатися громадянами України.

У Прокуратурі АРК 19 червня повідомили, що примусова паспортизація жителів анексованого Криму Росією не є приводом для відкриття кримінальних проваджень щодо безпосередньо кримчан.