Росія заявила, що за два роки видала понад 527 тисяч паспортів жителям сходу України

За два роки Росія видала за спрощеною системою понад 527 тисяч паспортів жителям сходу України, повідомило Міністерство внутрішніх справ Росії агентству ТАСС.

У відомстві заявили, що відхилили майже дві тисячі заяв. Близько 40 відсотків з них відхилили через наявні в громадян обмеження на в’їзд до Росії. Третину відмов отримали люди з непогашеною судимістю.

Путін у травні 2019 року підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу. МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням і вимагало, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС оголосила, що підтримує Україну, і ці документи не визнаватиме.