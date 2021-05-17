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17 травня 2021, Київ 08:20
Новини | Події

Минула доба на Донбасі: 15 обстрілів, серед військових – без втрат

За повідомленням, обстріли зафіксували біля Новоселівки, Водяного, Катеринівки, Новотошківського, Луганського, Пісків, Троїцького, Старогнатівки, Причепилівки

Підтримувані Росією бойовики минулої доби 15 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військові внаслідок цього не постраждали, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли зафіксували біля Новоселівки, Водяного, Катеринівки, Новотошківського, Луганського, Пісків, Троїцького, Старогнатівки, Причепилівки. Бойовики застосовували, зокрема, міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, реактивні піхотні вогнемети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, повідомили у пресцентрі.

«Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 17 травня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: неподалік Причепилівки бойовики відкрили вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові не постраждали, повідомили у пресцентрі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українські сили в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

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Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.

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