Минула доба на Донбасі: 15 обстрілів, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби 15 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військові внаслідок цього не постраждали, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли зафіксували біля Новоселівки, Водяного, Катеринівки, Новотошківського, Луганського, Пісків, Троїцького, Старогнатівки, Причепилівки. Бойовики застосовували, зокрема, міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, реактивні піхотні вогнемети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, повідомили у пресцентрі.

«Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 17 травня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: неподалік Причепилівки бойовики відкрили вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові не постраждали, повідомили у пресцентрі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українські сили в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Читайте також: Порожнє житло почали «арештовувати»? На що розраховувати переселенцям із ОРДЛО (рос.)

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.