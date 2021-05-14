Пустующее жилье начали «арестовывать»? На что рассчитывать переселенцам из ОРДЛО

Медиа на оккупированной территории сообщают, что в Донецке начали «опечатывать» и арестовывать пустующее жилье. Раньше группировка «ДНР» не раз «анонсировала» это, принимая разнообразные «документы» – то от главаря Пушилина, то псевдоорганов власти. Что происходит, и чем это может грозить законным собственникам квартир?

Группировка «ДНР» начала «опечатывать» пустующие квартиры. «Жильё, хозяева которого давно уехали с территории «ДНР» и не платят за ЖКХ, начали арестовывать сотрудники «исполнительной службы», – уточняет сайт «Донбас Сегодня». Как доказательство читателям показали фото якобы «опечатанной» двери.

Квартиры откуда?

Пока одни квартиры «арестовывают», в другие группировка «ДНР» продолжает заселять людей. Очередное заселение недавно произошло в неподконтрольной Украине Горловке: Анна не сдерживает эмоций. Ее представили как супругу боевика гибридных сил России. Анну с супругом, который одет в камуфляж и скрывает лицо от видеокамеры, заселили в трехкомнатную квартиру.

Мы три года ждали

«Очень довольна. Переживаю просто очень сильно. Реально. Мы три года ждали, для нас это очень ценно», – делится Анна.

В тот день раздали 11 квартир. А всего, по словам работницы подконтрольного группировке «ДНР» СМИ, так называемый «маневренный фонд» Горловки пополнили «двадцатью шестью квартирами муниципальной собственности». А кто был собственником этого жилья ранее, и представители оккупационной администрации, и журналисты умалчивают. Некоторые подробности сообщил Игорь Горбатов, его представили как заместителя главы оккупационной администрации Горловки.

Данные квартиры являются квартирами повторного заселения

«Данные квартиры являются квартирами повторного заселения. «Государством» были выделены определенные средства на выполнение капитальных ремонтов», – уточнил представитель оккупационной администрации.

Иллюзия закона

Как же заселить боевиков гибридных сил России и их семьи в пустые квартиры и при этом – создать иллюзию закона и порядка? 28 апреля Денис Пушилин подписал так называемый «указ» «О выявлении, учете и принятии в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей и вымороченного имущества».

О чем речь? Если обнаружат «бесхозяйное имущество», на сайте оккупационной городской администрации разместят объявление о выявлении такого имущества. В этом же объявлении собственника имущества попросят прийти с документами на имущество. Если собственник в течение 30 дней не явится, имущество запишут в «бесхозяйное» и поставят на учет. А через год после такого «учета» оккупационная администрация может обратиться в так называемый «суд» и признать имущество «муниципальной собственностью». А потом, скорее всего, в эту квартиру повторно заселят кого-нибудь.

Жду возмущения «бывших донецких», кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно.. Но теперь так нельзя.

Вот как прокомментировала такое намерение Пушилина Анастасия Селиванова, так называемый «депутат народного совета «ДНР»: «Жду возмущения «бывших донецких», кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно.. Но теперь так нельзя.. И если вашу недвижимость признают бесхозной, то через год ее могут перевести в муниципальную собственность и отдать нуждающимся людям.... Возможно, именно этот Указ решит вопросы разрушающихся недостроев и брошенных квартир...»

Последний комментарий под этим постом Селивановой звучит так: «В принципе, понятно одно - у кого ещё теплилась надежда на возвращение домой после окончания войны, те могут пытаться распродавать имущество уже сейчас, пока его ещё не отобрали в пользу *нуждающихся*. Ну и вопрос с самим возвращением для многих тоже уже практически однозначно решен, имхо (продать за копейки и перевернуть эту страницу в своей жизни)».

Что делать людям

Как людям реагировать на такие действия группировки «ДНР»? Игорь Яременко, замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в комментарии телеканалу «Настоящее время» заявил, что действия оккупационных администраций не имеют никакой юридической силы.

Когда эта территория будет возвращена, – мы восстановим все права собственности

«Есть закон Украины, который регулируют все вопросы собственности. В частности, на оккупированной территории. И он предусматривает, что все, что выдается неизвестно кем, их все эти «предписания», – они абсолютно незаконны. И когда эта территория будет возвращена под эффективный контроль Украины, – мы восстановим все права собственности тех, кто пострадал», – подчеркнул чиновник.

А пока этого не произошло, сотрудники благотворительного фонда «Право на захист» советуют:

Надо сохранять все документы , подтверждающие право собственности на жилье (договоры купли-продажи, мены, дарения, завещания и т.д.), а также желательно сделать копии этих документов и заверить их нотариально. Это нужно для того, чтобы можно было защищать свои права, особенно в контексте реинтеграции оккупированных территорий после восстановления контроля над ними со стороны украинской власти;

, подтверждающие право собственности на жилье (договоры купли-продажи, мены, дарения, завещания и т.д.), а также желательно сделать копии этих документов и заверить их нотариально. Это нужно для того, чтобы можно было защищать свои права, особенно в контексте реинтеграции оккупированных территорий после восстановления контроля над ними со стороны украинской власти; В случае, если есть желание выехать на неподконтрольные Украине территории для того, чтобы подтвердить право собственности на жилье по так называемым «законам» оккупационной администрации, – стоит оценить все возможные риски такого шага для жизни, здоровья и безопасности владельца имущества;

такого шага для жизни, здоровья и безопасности владельца имущества; Важно обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о преступлении, если речь идет о случаях экспроприации жилья на территориях ОРДЛО. Это необходимо для того, чтобы документировать нарушения прав человека, обобщать их и перенаправлять в международные судебные инстанции, в частности, в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека как дополнения в межгосударственным искам, которые там рассматриваются.

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