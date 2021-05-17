«Хай розкається». У тюрмах Донецька запевняють, що держава забула про заручників

Новий поворот в очікуванні чергового обміну полоненими, з одного боку, та засудженими за злочини проти України, з іншого: учасниця гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Тетяна Іванова заявила, що найманці Росії на Донбасі нарешті передали Україні списки на обмін. Попри те, що кількість людей та їхні імена не розголошуються, цей крок все-таки може означати зрушення з мертвої точки.

Нагадаємо, обміни не проводилися з квітня минулого року, а востаннє більш-менш чітка інформація про списки бранців звучала у Мінську аж у листопаді 2020-го, коли голова української сторони у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що Донецьк має погодити передачу 11-ти незаконно утримуваних.

Радіо Донбас. Реалії відповідає на головні питання про обмін полоненими.

На якому етапі домовленості про обмін?

Останній обмін полоненими і заручниками, з одного боку, та засудженими за злочини проти України, з іншого, відбувся у квітні 2020 року. Тоді в за 20 полонених українців угруповання «ЛДНР» отримали 18 утримуваних, четверо з яких відмовилися переходити на окуповану територію.

З тих пір обміни полоненими залишаються, на жаль, на рівні чуток, одна з яких активно розповсюджувалася перед Великоднем цього року. Втім до реальних справ так і не дійшло, а згодом так звана уповноважена угруповання «ДНР» Дар’я Морозова заявила, що обмінів не було, адже Донецьк нібито півтора роки не отримував від Києва відповідні списки. Мовляв, ось тільки весною 2021-го офіційна українська влада попросила передати 85 утримуваних. Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович назвав ці дані брехнею, а координаторка «Медійної ініціативи за права людини» Тетяна Катриченко підкреслює, що інформація Морозової не є правдою, як мінімум, через те, що Київ завжди наголошує на поверненні всіх полонених (а, за даними Служби безпеки України, це 268, а не 85 людей).

Історія з нібито запитом 85-ти українців — чергова маніпуляція представників ОРДЛО, які хочуть показати свою нібито важливість

– Проте, – каже Катриченко, – Україна зараз також запитує конкретних людей, але лише тих, хто має поганий стан здоров’я. Мова про невеликий список, який Київ запитує у ТКГ щонайменше останні три місяці. А історія з нібито запитом 85-ти українців – це така чергова маніпуляція представників ОРДЛО, які хочуть показати свою нібито важливість.

Чому сторони уже більше року не погоджують списки?

За словами правозахисників, російські гібридні сили не погоджують списки, щоб, з одного боку, мати політичний тиск на Україну, а, з іншого, — тиснути на самих бранців.

– У СІЗО та тюрьмах полонених запевняють, що держава забула про них, що обмінів так довго немає, тому що вони, люди, вже непотрібні, – розповідає Тетяна Катриченко. – А ще відбувається тиск на родичів бранців. Бойовики час від часу залякують, наприклад, маму лікаря із Донецька Юрія Шаповалова, мовляв, «якщо Юру обміняють – він поїде у Київ і більше ніколи не повернеться до вас», «хай розкається» і так далі.

Бойовики залякують, мовляв, «якщо Юру обміняють — він поїде у Київ і більше ніколи не повернеться до вас», «хай розкається»

Та чи не найбільшою проблемою, на думку правозахисників та родичів бранців, є навіть не погодження списків на обмін, а підтвердження імен людей, незаконно утримуваних на захопленій території.

– Особливий тиск йде на місцевих жителів. ОРДЛО не підтверджують утримання, тому не формується список, а самим бранцям, щоб вони відмовлялися від своїх проукраїнських поглядів, натомість кажуть щось на кшталт: «Україна вас не запитує, не хоче вас міняти», – підкреслює Катриченко.

Чи впливає на обмін полоненими загострення на фронті?

Серед причин, через які не відбуваються обміни, сторона російських гібридних сил називає, у тому числі, ескалацію на Донбасі. Угруповання з березня безперервно транслювали своїми каналами залякування нібито наступом Києва, який готується. Хоча, Радіо Свобода було свідком обстрілів бойовиків по українських позиціях, а також має свідчення про постріли збройних угруповань з населених районів Донецька. Українські правозахисники не бачать тут прямого зв’язку, і називають подібні заяви угруповань «ЛДНР», радше, черговою маніпуляцією.

Кого хоче забрати Україна?

За даними СБУ, у полоні російських гібридних сил залишаються 268 українців. З них, як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, 37 військовослужбовців та 226 цивільних осіб. Українська влада, як і раніше, розраховує забрати всіх полонених, проте, зараз, за даними правозахисників, Київ, найперше, буде старатися звільнити важкохворих полонених.

Точного списку на обмін немає, але відомо, що проблемі зі здоров’ям мають, зокрема, такі бранці: лікар-невролог Юрій Шаповалов, житель Кальміуського (Комсомольського) Валерій Матюшенко, хворий на складну форму цукрового діабету Андрій Сидоренко, Вячеслав Засипка, який страждає від наслідків великих опіків, та пенсіонер Віталій Атаманчук. Історії цих та інших незаконно утримуваних в тюрмах українців Радіо Донбас.Реалії розповідало у циклі #Незабуті.

Кого розраховують отримати російські гібридні?

На відміну від українських журналістів, медіа бойовиків не ведуть жодних публічних списків засуджених за злочини проти України. Зазвичай імена тих, кого передають в ОРДЛО, з’являються у день обміну, відтак, наразі немає навіть приблизних списків тих, кого можуть передати російським гібридним силам.

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