Донецьк: вогневі точки, ймовірно, розміщують у місті – Радіо Донбас.Реалії

Попри наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу про відведення російських військ від кордонів України, напруження на Донбасі не спадає. З початку року там загинули вже 29 військових ЗСУ, 1 квітня російська сторона вийшла з угоди про припинення вогню, що діяла з серпня, кількість обстрілів зараз вище, ніж у другому півріччі 2020-го, частіше використовуються безпілотники для наведення на цілі, дистанційного мінування та розвідки.

Тим часом очевидці розповідають, що принаймні частина обстрілів на донецькому напрямку відбувається із житлових районів Донецька.

Радіо Донбас.Реалії має принаймні три свідчення з самого міста, які дозволяють накреслили приблизний район розміщення озброєння російських гібридних сил. Жителі північної та західної частин Донецька чують постріли не лише на лінії розмежування, яка проходить на рівні Донецького аеропорту та Ясинуватського шосе, а і з місць далі углиб міста – Щегловського цвинтаря або Путилівського лісу.

В останні тижні бої у цій частині міста чутно досить часто, інколи навіть щодня. Використовуються, за звуком, міномети або гранатомети.

Крім того, 14 квітня у Донецьку, за повідомленнями підконтрольних Росії медіа, загинув місцевий житель. Це сталося від влучення осколків у його кухню, коли міна приземлилася у дворі п'ятиповерхівки. Постраждалий будинок розташований саме у цьому районі, на перетині вулиць Домобудівельної та Новоросійської. Якщо розірвалась саме мінометна міна, а не снаряд на землі (нерозірваний, протитанкова або протипіхотна міна), то це може означати, що поблизу розміщена вогнева точка.

Нам вдалося знайти підтвердження тому, що у згаданому районі ведеться вогонь. У місцевому пабліку того вечора опублікували відео, зняте очевидцем, яке було підписане як обстріл у районі Донецького аеропорту. На аудіо чутно вибух боєприпасу (можливо, міни або гранати, прихід або вихід – якість аудіо і відео дуже погана) поблизу від того, хто веде зйомку. Насправді, на відео – не район ДАПу, а північна частина Донецька, автостоянка біля непрацюючого заводу. Місце зйомки позначене стрілкою:

Поряд з постраждалим будинком розташована ще одна точка, яка може підійти для розміщення збройних формувань – вона також входить у наш трикутник на першому фото. Це територія колишнього заводу КПД-2, який давно не працює. На супутникових знімках видно велику кількість металобрухту на території, схоже, що там його складують.

Що каже ОБСЕ

Моніторингова місія ОБСЄ рідко фіксує точки з розміщенням забороненого озброєння всередині самого Донецька. Частінше це – позиції або полігони вдалині від обласного центру. Так, днем раніше СММ виявила 12 установок РСЗВ «Град» поблизу Чорніхуного та Каютиного, проте ця зброя наразі вогонь не веде; реактивні системи залпового вогню активно застосовувались під час боїв у 2014-15 роках, вони завдають масштабних руйнувань та досягають цілей на відстані до 40 кілометрів, і за мінськими угодами мають бути відведені від лінії розмежування на 21 кілометр. Виявлені місця розташовані за 20 та 10 км від фронту, відповідно.

Проте ділянку на півночі донецької агломерації, яку ми розглядали, ОБСЄ відносить до однієї з найнебезпечніших. Це західний, північно-західний край Донецька та південь Авдіївки.

Крім Донецька, під питанням також використання у якості позиції іншого цивільного об'єкту – насосної станції поблизу Шумів: там, за твердженнями українських військових, розташовані позиції збройних формувань.

За словами українських військових, що тримають оборону в Опитному, вогонь по них ведуть із танків з території Донецького аеропорту. Проте, ця місцевість розташована усе ж не так близьтко до цивільної забудови. У звітах ОБСЄ танки на території ДАП не згадуються.

Самі збройні формування також звинувачують у підконтрольних їм медіа ЗСУ в розташуванні вогневих точок поблизу цивільної забудови.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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