Украинские военные все чаще фиксируют использование российскими гибридными силами беспилотников для корректировки огня – и Радио Свобода недавно имело возможность наблюдать, как это происходит в реальности.

Военные эксперты отмечают, что нынешняя активность скорее сезонная: стало теплее, нет дождей и сильных ветров – БПЛА чаще идут в работу. Но в целом, на протяжении всей войны в 60-70% случаев при стрельбе из минометов или ствольной артиллерии используют коптеры для корректировки – такие цифры называют в фонде «Вернись живым».

26 марта на позициях украинской армии у поселка Шумы погибли сразу четверо военнослужащих. Их убил 82-миллиметровый минометный снаряд, и, как пояснили тогда военные журналисты, этим довольно неточным оружием трудно нанести одномоментно такие потери: скорее всего, обстрел координировался с помощью беспилотника.

На этой неделе журналист Радио Свобода стал свидетелем ситуации, похожей на использование БПЛА для корректировки огня. Это случилось на позициях вблизи Пивденного (соседний с Шумами поселок, горловское направление). Сначала военные на позиции не могли идентифицировать аппарат: он мог оказаться наблюдательным дроном ОБСЕ либо украинским разведчиком. Аэроразведка подтвердила им, что в воздухе ее БПЛА нет.

«Может, ОБСЕшный... Потому что наших никого нет в небе», – говорит военнослужащий.

А затем по позиции начинает пристреливаться минометчик:

Этот обстрел происходил между 5 и 6 часами утра 19 апреля. Мы проверили отчет СММ ОБСЕ, в который могли попасть данные за этот период времени. Обстрелов в этом районе там 19 апреля не значится. Если бы дрон принадлежал ОБСЕ, он зафиксировал бы нарушение режима тишины, так как минометный обстрел происходил одновременно с присутствием в небе летательного аппарата. Мы также отправили в миссию запрос конкретно об этом промежутке времени.

Военные на позициях рассказали нам, что беспилотные аппараты подконтрольных России группировок также часто поднимают в воздух одновременно с дронами ОБСЕ и таким образом проводят свою разведку. Весной 2021-го также участились случаи дистанционного минирования позиций и даже жилого сектора (такие случаи фиксировали возле КПВВ Зайцево/Майорск) минами ПОМ-2: их также забрасывают с помощью БПЛА.

Насколько масштабна эта проблема? Объясняет Андрей Рымарук, военный эксперт и волонтёр благотворительного фонда «Повернись живим»:

– Россия использует беспилотные аппараты с 2014 года, на то время даже у нас на вооружении их не было. Сейчас ситуация намного лучше: у нас есть разведчики, нам помогают международные партнеры.

В первую очередь, БПЛА используются как разведчики, а также – для корректировки огня, что значительно экономит расход боеприпасов: ты видишь, куда попадаешь, и можешь довести свое оружие и попадать лучше. Есть третий вид БПЛА, он по большей части самодельний: квадро-, гекса и октакоптеры, которыми сегодня они активно дистанционно минируют нашу территорию – то есть сбрасывают боеприпасы, противопехотные мины, разные заминированные вещи в виде тех же коптеров, детских игрушек и подобного. Потом они детонируют и взрываются.

На сегодняшний день единственным методом борьбы с этой проблемой являются современные средства радиоэлектронной борьбы. Средства РЭБ, которые есть у нас на вооружении, позволяют четко увидеть врага в небе и подавить сигнал аппарата, из-за чего он становится для оператора немного неуправляемым, и даже может просто упасть на землю. У нас такие приборы есть.

Что касается ОБСЕ, они летают почти в одно и то же определенное время и всегда предупреждают СЦКК про свой полет. Просто сегодня россияне начали использовать более современные и технологичные летательные аппараты, которые нам не удается сразу запеленговать и подавить их сигнал. Но в целом, как только Вооруженные силы Украины его выявляют, моментально глушат все сигналы в небе, чтобы этот БПЛА не летел в нашу сторону.

Россия в конфликте на Донбассе В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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