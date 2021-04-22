«Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію» – військовий України про нарощування потужностей Росією

Українські військові того дня повідомили про шість порушень режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил. Київ і Москва обмінюються звинуваченнями щодо обстрілів, які почастішали. Із 2014 року збройне протистояння на Донбасі забрало життя щонайменше 14 тисяч людей. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо укомплектування Збройних сил України резервістами. Цей закон удосконалює норми щодо комплектування ЗСУ та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації. 20 квітня президент України Володимир Зеленський закликав свого російського колегу Володимира Путіна зустрітися з ним «у будь-якій точці Донбасу, де триває війна» для переговорів щодо нинішньої війни на Донбасі. (Відео Reuters)