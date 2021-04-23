«Добре, якщо це правда» – міжнародні оглядачі про заяви щодо повернення військ Росії до місць дислокації

Міноборони Росії розпорядилося почати повернення військ в місця постійної дислокації всередині країни з п’ятниці, 23 квітня, заявивши, що «раптова перевірка» сил на півдні і заході країни успішно завершена. Заяви Росії про завершення перевірки військ на півдні і заході країни коментують міжнародні оглядачі, ЗМІ.

Заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло», заявили в НАТО.

«Будь-які кроки до деескалації з боку Росії є важливими і давно назріли», – заявив представник НАТО агенції Reuters. При цьому він додав, що НАТО буде продовжувати «пильно стежити за невиправданим нарощуванням військ Росії» біля України і в окупованому Криму. Представник альянсу наголосив, що НАТО підтримує Україну і закликає Росію вивести всі свої сили з української території.

Видання The Wall Street Journal пише, що крок Росії «може допомогти зменшити напругу у відносинах з Києвом та Заходом».

«Важливо пам’ятати, що десятки тисяч російських військових розміщені у безпосередній близькості до України на постійній або напівпостійній основі. Тепер наголос може переміститись на морські ділянки», – пише міжнародний оглядач Майкл Боцюрків.

«Хороші новини, за умови, що Росія справді відведе свої військові сили – усі з них», – твітує колишній посол США в Україні Стівер Пайфер.

Кореспондент видання Financial Times у Москві Макс Седдон зазначає: «Накопичення Путіним військ досягло щонайменше однієї цілі – показало, що Захід імовірно не воюватиме через Україну».

«Моя теорія: Росія відводить війська від кордону України, бо Путін планував отримати сценарій «Грузія-2008» до свого вчорашнього звернення. Він сподівався, що зможе роз’юшити українцям носа. Зеленський не повівся», – твітує міжнародний оглядач Тарас Кузьо.

Як зазначає Російська служба «Голосу Америки», міністр оборони Росії Шойгу заявив, що війська РФ мають повернутись на бази до 1 травня.

При цьому Шойгу наголосив на необхідності готовності до негайного реагування у разі несприятливого розвитку ситуації у районах проведення навчань НАТО Defender Europe.

Defender Europe – щорічні багатонаціональні спільні навчання під керівництвом армії США. У період з березня до червня понад 28 000 військовослужбовців із 26 країн проведуть навчання на 30 полігонах в десятці країн.

Тим часом Росія у четвер почала великі військові навчання в Криму під особистим наглядом Шойгу, продовжуючи демонстрацію сили на південному кордоні України, що викликало серйозну стурбованість у Києві і на Заході.

У Міноборони Росії заявили, що Шойгу облетів райони дислокації військ і військової техніки на вертольоті, а також перевірив готовність військово-морських і сухопутних військ.

За даними агентства «Інтерфакс», в навчаннях візьмуть участь понад 10 тисяч солдатів і понад 40 бойових кораблів.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.