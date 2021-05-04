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04 травня 2021, Київ 16:06
Відео

Британські морські піхотинці випробували реактивний ранець (відео)

Британські морські піхотинці випробували реактивний ранець (відео)
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Британські морські піхотинці випробували реактивний ранець (відео)

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Королівські морські піхотинці спробували літати: вони провели навчання із захоплення ворожого судна з використанням реактивного ранця.

Як заявили в компанії-розробника Gravity Industries, десантники три дні поспіль практикувалися у використанні їхнього апарату, який у буквальному сенсі дозволяє людині літати. Морські піхотинці використовували його для навчань із захоплення ворожого корабля. Як показала практика, швидкісна шлюпка десанту сильно відстає від солдата з реактивним ранцем, який може стартувати з човна, приземлитися на суднi і скинути драбину іншим. (Відео Reuters)

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