Група семи обговорює захист демократії від загроз, зокрема з боку Росії та Китаю

Велика Британія, яка зараз головує в групі семи країн (G7), оголосила, що домагатиметься узгоджених дій західних держав для захисту демократії, свобод, прав людини і міжнародної системи, заснованої на правилах.

У Лондоні окрім міністрів з країн G7: Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, США та Японії, зібралися також представники Австралії, Індії, Південної Африки та Південної Кореї.

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав, що перші за два роки безпосередні переговори керівників зовнішньополітичних відомств групи є «нагодою зібрати разом відкриті демократичні суспільства і продемонструвати єдність в часи, коли постало так багато спільних загроз і викликів».

Зловмисні та агресивні дії Росії, а також антидемократичні принципи Китаю лунають найчастіше як головні загрози та виклики.

Домінік Рааб раніше казав, що пропонуватиме створення спільних механізмів для протидії тому, що він назвав російською дезінформацією та пропагандою.

Американський держсекретар Ентоні Блінкен після двосторонньої зустрічі з Домініком Раабом напередодні сказав, що США вдячні Британії за співпрацю у намаганнях «притягнути Росію до відповідальності за її безрозсудні і агресивні дії».

«Ми знову підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, яку я відвідаю згодом цього тижня», – сказав Ентоні Блінкен.

Дискусії у Лондоні у вівторок також зосереджуватимуться на відносинах з Іраном, на ситуації у М’янмі після нещодавнього військового перевороту у тій країні, а також на Сирії, Ефіопії та проблемах в інших частинах світу.