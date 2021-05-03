Держсекретар США назвав умови поліпшення відносин із Росією

Державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.

«Але ми не шукаємо ескалації. Ми б хотіли мати більш стабільні, більш передбачувані відносини, – заявив Блінкен. – І якщо Росія піде в цьому напрямку, так само зробимо й ми».

Коментарі держсекретаря США щодо Росії пролунали в час подальшого погіршення відносин Вашингтону з Москвою через цілу низку питань – від воєнної загрози Україні з боку Кремля до кібернападів Росії на комп’ютерні системи у США і ставлення в Росії до ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального.

Зустріч Блінкена з Раабом відбулася на полях зібрання голів МЗС країн «Групи семи», першого особистого за два роки.

Міністри, крім питання Росії, мають обговорити такі справи, як виведення військ США з Афганістану, ядерну програму Ірану чи торговельні угоди після виходу Великої Британії з Європейського союзу.