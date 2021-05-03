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03 травня 2021, Київ 10:59
Новини | Міжнародні

США заявляють, що Китай «діє все репресивніше вдома та агресивніше за кордоном»

Блінкен наголосив, що Вашингтон не прагне стримувати Китай, але не дозволить йому підірвати міжнародний порядок

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай «діє все репресивніше вдома та агресивніше за кордоном». Про це він говорив в інтерв’ю CBS News, оприлюдненому 2 травня.

Блінкен наголосив, що Вашингтон не прагне стримувати Китай, але не дозволить йому підірвати міжнародний порядок.

«За останні кілька років ми стали свідками того, як Китай діє все репресивніше вдома та агресивніше за кордоном. Це факт», – наголосив держсекретар.

Напруженість між США і Китаєм останнім часом різко зросла через торгівлю, шпигунство та пандемію.

Відповідаючи на питання, що він вважає довгостроковою метою Пекіна, Блінкен сказав: «Я думаю, що з часом Китай повірить, що він може бути і повинен бути, і буде домінуючою країною в світі». Але військова конфронтація, наголосив Блінкен, «глибоко суперечить інтересам як Китаю, так і Сполучених Штатів».

«Наша мета не в тому, щоб стримувати Китай», – зазначив Блінкен. Він наголосив, що оскільки Пекін кидає виклик міжнародному порядку, то США стають на його захист.

У світі зростає занепокоєння з приводу зростаючої агресивності Пекіна, його стосунків з Тайванем і проблем з правами людини у випадку з уйгурами та іншими в основному мусульманськими меншинами.

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