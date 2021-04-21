Австралія виходить з угод із Китаєм через політичну конфронтацію

Влада Австралії скасувала дві угоди, укладені між австралійським штатом Вікторія та Китаєм. Угоди стосувалися пекінської ініціативи «Один пояс, один шлях» – проєкту, який на Заході розглядають як інструмент м’якої сили КНР. Про це 21 квітня повідомляє Reuters.

Розрив відбувся за рішенням міністра внутрішніх справ країни Маріз Пейн. За її словами, всього планується розірвати чотири таких договори. Усі вони, як наголошує очільниця МВС, «несумісні із зовнішньою політикою Австралії».

Як уточнює агентство, події відбуваються на тлі поглиблення дипломатичної конфронтації Канберри з Пекіном, який раніше запровадив санкції проти експорту австралійських товарів.

«Один пояс, один шлях» є ключовим зовнішньополітичним проєктом уряду Сі Цзіньпіна. Він передбачає створення трьох сухопутних і двох морських коридорів, які будуть прокладені через усю східну півкулю. Є побоювання, що Китай має намір використати проєкт для економічного і політичного впливу на частину країн-учасниць.

Вихід австралійського штату з угоди з Китаєм відбувається на тлі загального переосмислення відносин між Заходом і КНР. Цей вектор отримав додатковий імпульс завдяки президенту США Джо Байдену, який оголосив, що нинішнє століття стане століттям боротьби демократій проти автократій, до яких він зарахував насамперед Китай і Росію.

Натомість очільник МЗС Німеччини Гайко Маас, якого Reuters цитує 21 квітня, заявив, що Євросоюзу необхідно взаємодіяти з Китаєм, попри велику кількість розбіжностей. Він наголосив, що ЄС розглядає Пекін як «партнера, конкурента і системного суперника водночас». «У всіх цих трьох вимірах нам потрібні міцні канали зв’язку з Пекіном. Роз’єднання – неправильний шлях», – сказав він, готуючись до зустрічі зі своїм китайським колегою.