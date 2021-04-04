Рішення РНБО про «Мотор Січ» відповідає українським інтересам – посол України у США

Відносно підприємства «Мотор Січ» Україна має думати передусім про свої інтереси. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявила посол України у США Оксана Маркарова. Таким чином вона відповіла на запитання про те, чи не виникає у ситуації з поверненням «Мотор Січі» у державу власність негативний для Києва трикутник США-Китай-Україна.

Як зауважила Радіо Свобода посол України у США Оксана Маркарова, «у питаннях «Мотор Січі» ми повинні в першу чергу думати про наші українські інтереси».

«І саме це стало підставою для рішення РНБО про повернення компанії в державну власність. І я впевнена в тому, що наша позиція тут не тільки правильна, але досить сильна. Тому це рішення повністю відповідає нашим інтересам», – сказала Оксана Маркарова.

На запитання, чи враховувалася Києвом у цьому випадку позиція США і чи взагалі Вашингтон висловлював свою позицію з приводу «Мотор Січі», Маркарова відповіла:

«Ще раз. Це питання наших українських інтересів. Тобто це питання того, наскільки взагалі законно відбувалися деякі речі, які відбувалися навколо «Мотор Січі» раніше. І я думаю, що тут якраз ця позиція була досить обґрунтованою, вона була досить однозначною з нашого питання. Я впевнена, що всі питання, які є, будуть продовжувати обговорюватися, в тому числі якщо є якісь потенційні претензії від інших країн, вони теж можуть бути обговорені на основі конкретних документів», – значила Оксана Маркарова.

Про те, що «Мотор-Січ» (компанія випускає двигуни та іншу продукцію військового призначення) найближчим часом повернуть у власність держави, заявив 11 березня цього року на брифінгу за підсумками засідання РНБО секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов. Більшість акцій «Мотор Січ» викупили раніше китайські інвестори. У Пекіні заявляли, що вимагають від України дотримання прав китайських інвесторів. Зміна політики Києва щодо китайських інвестицій у «Мотор Січ» відбувалася на тлі охолодження відносин між Китаєм, з одного боку, та США і частиною західних держав – з іншого.

Повністю Суботнє інтерв’ю з послом України у США Оксаною Маркаровою читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.