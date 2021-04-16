Байден проведе переговори з прем’єр-міністром Японії – на тлі зростання впливу Китаю в регіоні

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга проведуть 16 квітня у Вашингтоні переговори, покликані продемонструвати єдність двох країн на тлі посилення впливу Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Міністерство закордонних справ Японії заявило, що Суга сподівається підтвердити «міцний зв’язок» у союзі зі США та обговорити багатонаціональні зусилля щодо захисту демократичних цінностей. Перш ніж вилетіти з Токіо до Вашингтона, Суга заявив, що він сподівається на розвиток заснованих на довірі відносин із Байденом і подальше зміцнення альянсу, «пов’язаного спільними цінностями свободи, демократії, прав людини і верховенства права». Прем’єр-міністр додав, що вони з Байденом «продемонструють решті світу лідерство Японії та Сполучених Штатів щодо досягнення вільного та відкритого Азійсько-Тихоокеанського регіону».

Очікується, що Байден і Суга узгодять спільну заяву щодо Тайваню, в якій наголосять на важливості миру та стабільності в Тайванській протоці. Жодна з країн не хоче нарощувати напруженість або провокувати Китай, але, за даними дипломатичних джерел, сторони прагнутимуть надіслати чіткий сигнал, що неодноразове надсилання Пекіном військових літаків у повітряний простір Тайваню є несумісним із миром і стабільністю.